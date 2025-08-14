Prabhas: ప్రభాస్కు భారీ షాక్.. విడుదలకు ముందే చిక్కుల్లో రూ.400కోట్ల సినిమా
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్.
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్. ఈ ఏడాది కల్కి 2898 ఏడీ తర్వాత ప్రభాస్ నుంచి రాబోతున్న మరో భారీ చిత్రం ది రాజా సాబ్. హారర్ కామెడీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే పెద్ద చిక్కుల్లో పడింది. కో-ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న ఓ సంస్థ, ప్రధాన నిర్మాతపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో సినిమా భవిష్యత్తుపై అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది.
ది రాజా సాబ్ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో సహ-నిర్మాతగా ఉన్న ఢిల్లీకి చెందిన ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే సంస్థ, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఒప్పందంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆరోపిస్తోంది. సినిమాను సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడం, విడుదల తేదీని పలుమార్లు వాయిదా వేయడం, ప్రొడక్షన్ వివరాలు, నిధుల వినియోగంపై సమాచారం ఇవ్వకపోవడం వంటి విషయాలను పిటిషన్లో పేర్కొంది. ఈ సంస్థ సినిమా కోసం పెట్టిన పెట్టుబడి రూ.218 కోట్లను 18% వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోతే, సినిమాను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, విడుదల చేస్తామని కూడా ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోర్టుకు తెలిపింది.
ఈ వివాదం వల్ల రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలపై అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ సినిమా ముందుగా అనుకున్నట్లుగా డిసెంబర్ 2025లో విడుదలవుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కొంతకాలంగా ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి వాయిదా పడుతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కోర్టు వివాదం మరింత కలవరం సృష్టిస్తోంది. ఈ గొడవ సినిమా విడుదలను మరింత ఆలస్యం చేయవచ్చని, లేదా హడావిడిగా విడుదల చేస్తే సినిమా క్వాలిటీ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఈ వివాదంపై పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వైపు నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ కేసు వల్ల పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులకు కూడా ఆటంకం కలుగుతుందేమోనని అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ డైరెక్టర్లు టీజీ విశ్వప్రసాద్, సుబ్రహ్మణ్యం వివేకానంద కుచిభొట్ల పేర్లను కూడా పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదం సినిమా భవిష్యత్తును ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, మేకర్స్ దీనిని ఎలా పరిష్కరిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.