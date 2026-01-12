  • Menu
Home  > సినిమా

Prabhas: కల్కి 2కు డేట్స్ ఇచ్చిన ప్రభాస్.. షూట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడంటే?

Prabhas: కల్కి 2కు డేట్స్ ఇచ్చిన ప్రభాస్.. షూట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడంటే?
x
Highlights

Prabhas: ప్రభాస్ భారీ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కల్కి 2కు డేట్స్ ఇచ్చాడు. రాజాసాబ్ తర్వాత ఫిబ్రవరి నుండి ఈ సీక్వెల్ షూటింగ్‌లో భాగస్వామ్యం కానున్నాడు.

Prabhas: ప్రభాస్ భారీ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కల్కి 2కు డేట్స్ ఇచ్చాడు. రాజాసాబ్ తర్వాత ఫిబ్రవరి నుండి ఈ సీక్వెల్ షూటింగ్‌లో భాగస్వామ్యం కానున్నాడు. కల్కి భారీ విజయం తర్వాత రెండో భాగంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

ప్రభాస్ ఇప్పుడు కల్కి 2కు కూడా డేట్స్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సీక్వెల్ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పార్ట్ వన్ సమయంలోనే కొంత షూటింగ్ పూర్తి చేసిన నాగ్ అశ్విన్ ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి నుండి ప్రభాస్ సన్నివేశాల షూటింగ్ మొదలవుతుంది. సీజీ వర్క్‌కు ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రభాస్ కల్కి 2తో మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరిస్తాడని అంచనా వేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick