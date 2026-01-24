Prabhas: ప్రభాస్ 'రాజాసాబ్'కు ఓటీటీ షాక్: రూ. 500 కోట్లు అనుకుంటే.. సగం కూడా రాలేదా? కుదేలైన మార్కెట్!
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, దర్శకుడు మారుతి కాంబినేషన్లో భారీ అంచనాల మధ్య సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన 'రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. రూ. 500 కోట్ల వసూళ్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ చిత్రం, థియేట్రికల్ రన్లో నెమ్మదించడంతో నిర్మాతలకు భారీ నష్టాలను మిగిల్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమా ఓటీటీ బిజినెస్కు సంబంధించిన లెక్కలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
షాకింగ్ ఓటీటీ డీల్.. కేవలం రూ. 80 కోట్లే?
సాధారణంగా ప్రభాస్ నటించిన 'కల్కి', 'సలార్' వంటి చిత్రాలు ఓటీటీ హక్కుల రూపంలో వందల కోట్లు కొల్లగొట్టాయి. కానీ, రాజాసాబ్ విషయంలో సీన్ రివర్స్ అయింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar) దక్కించుకోగా, కేవలం రూ. 80 కోట్లకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం. ప్రభాస్ రేంజ్తో పోలిస్తే ఇది సగంలో సగం కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ రేసులో లేకపోవడం కూడా ఈ తక్కువ ధరకే ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
సంక్రాంతి రేసులో వెనుకంజ..
ఈ సంక్రాంతి సీజన్లో ఇతర పెద్ద సినిమాలతో పోటీపడ్డ 'రాజాసాబ్', మిశ్రమ స్పందన కారణంగా వెనుకబడింది. చిరంజీవి 'విశ్వంభర' (లేదా ఇతర చిత్రాలు) ముందు ప్రభాస్ సినిమా తేలిపోయిందని రివ్యూలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ, ప్రభాస్ ఉన్న క్రేజ్ వల్ల సుమారు రూ. 300 కోట్ల వరకు వసూళ్లు రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. నష్టాల్లో ఉన్న నిర్మాతను ఆదుకునేందుకు ప్రభాస్ తన వంతు సాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు టాలీవుడ్లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
కుప్పకూలిన ఓటీటీ మార్కెట్!
రాజాసాబ్ పరిస్థితి ఒక్కటే కాదు, ప్రస్తుతం మొత్తం సినీ పరిశ్రమలో ఓటీటీ మార్కెట్ దారుణంగా పడిపోయింది. హీరోల స్టార్డం చూసి వందల కోట్లు కుమ్మరించే రోజులు పోయాయని, కంటెంట్ ఆధారంగానే ఓటీటీ సంస్థలు బేరసారాలు ఆడుతున్నాయని విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మేకింగ్ బడ్జెట్ మరియు హీరోల పారితోషికాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.