Sukumar: తీవ్ర ఒత్తిడిలో సుకుమార్‌?

సుకుమార్‌ ‘పుష్ప’ ఫ్రాంచైజీతో టాప్‌ డైరెక్టర్‌గా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌ చిత్రంపై దృష్టి పెట్టాడు. అనేక ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నాడు.

‘పుష్ప’ సిరీస్‌తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు సుకుమార్‌ ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌తో కొత్త చిత్రం స్క్రిప్ట్‌ పనులను వేగవంతం చేశాడు. ‘పెద్ది’ చిత్రానికి ఆయన భాగస్వామిగా ఉండగా, పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తున్నాడు. సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్‌పై నాలుగు కొత్త చిత్రాలు సన్నాహాల్లో ఉన్నాయి.

అంతేకాకుండా ప్రభాస్‌, విజయ్‌ దేవరకొండలతో కూడా ప్రాజెక్టులు రూపొందించే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. ఇన్ని ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, పని ఒత్తిడి మధ్య జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘పెద్ది’ చిత్రం ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. సుకుమార్‌ నిర్మాణ పర్యవేక్షణలో ఈ చిత్రం కొత్త అంచనాలు సృష్టిస్తోంది. ఈ బిజీ షెడ్యూల్‌లోనూ అన్ని ప్రాజెక్టులు అడ్డంకులు లేకుండా సాగేలా చూసుకుంటున్నాడు.

