OG Trailer: ‘ఓజీ’ ట్రైలర్ వచ్చేసింది
Highlights
OG Trailer: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు తెలుగు సినీ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'ఓజీ' (OG) ట్రైలర్ విడుదలైంది.
OG Trailer: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు తెలుగు సినీ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'ఓజీ' (OG) ట్రైలర్ విడుదలైంది. ఆదివారం ఉదయమే విడుదల చేస్తామని చిత్ర బృందం ప్రకటించగా, తాజాగా ట్రైలర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు.
ట్రైలర్ హైలైట్స్:
ట్రైలర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గ్యాంగ్స్టర్ ఓజాస్ గంభీర పాత్రలో స్టైలిష్గా, పవర్ఫుల్గా కనిపించారు. ఆయన చెప్పే డైలాగ్స్, తమన్ అందించిన అదిరిపోయే నేపథ్య సంగీతం ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి.
సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా నటించగా, ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా కనిపించింది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ట్రైలర్ చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు పండగే అనిపిస్తోంది.
Next Story