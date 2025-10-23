Pawan Kalyan's 'OG': ఓజీ కథ నా సినిమా నుంచే తీసుకున్నారు.. కన్నడ దర్శకుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. సుజీత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా, పవన్ మాస్ అవతారంతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, కన్నడ దర్శకుడు ఆర్.చంద్రు చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీశాయి. తన ‘కబ్జా’ సినిమాను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ‘ఓజీ’ రూపొందిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలను రేకెత్తించాయి. ‘కబ్జా’ సాధారణ చిత్రంగా నిలిచినప్పటికీ, ‘ఓజీ’ స్టైలిష్ యాక్షన్ డ్రామాగా విజయం సాధించిందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. తెలుగు అభిమానులు ‘ఓజీ’ని, సుజీత్ దర్శకత్వ ప్రతిభను కొనియాడుతున్నారు. ఈ వివాదం సినిమాపై మరింత చర్చను రేకెత్తించింది. ఓటీటీ రిలీజ్తో ‘ఓజీ’ మరోసారి హైప్ పెంచనుంది.