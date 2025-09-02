Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల రికార్డు.. ‘OG’ ఫస్ట్ టికెట్ రూ. 5 లక్షలు
Pawan Kalyan: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నేడు (సెప్టెంబర్ 2) పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన సినిమా, రాజకీయాలు రెండింటిలోనూ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నటిస్తున్న తాజా సినిమా 'OG' టికెట్ వేలంలో ఏకంగా రూ. 5 లక్షలకు అమ్ముడుపోయింది. ఈ విషయం టాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఇది పవన్ కళ్యాణ్ పై ఉన్న అభిమానం, క్రేజ్కు నిదర్శనం.
'OG' మొదటి టికెట్ను కొన్నది ఎవరు?
'OG' సినిమా షూటింగ్ పూర్తయి విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా మొదటి టికెట్ను వేలంలో ఉంచారు. ఒక అభిమాని దీనిని రూ. 5 లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు. ఈ టికెట్ను కొనుగోలు చేసింది ఉత్తర అమెరికాకు చెందిన టీమ్ కళ్యాణ్ సేన. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన డబ్బు చిత్ర బృందానికి వెళ్లడం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ ఫండ్ కోసం ఈ డబ్బును ఉపయోగిస్తారు. ఆ తరువాత దానిని ప్రజోపయోగ పనులకు ఖర్చు చేస్తారు.
‘OG’ సినిమా ఎప్పుడు విడుదల?
'OG' సినిమా విడుదల నిరంతరం వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. అంటే సినిమా విడుదలకు ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన హరి హర వీర మల్లు సినిమా ఆశించిన విజయం సాధించలేదు. ఈ విషయం ఆయన అభిమానులను నిరాశపరిచింది. ఇప్పుడు 'OG' సినిమాతో ఆయన మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని ఆశిస్తున్నారు.