Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిత్వంపై నటి నిధి అగర్వాల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
నటి నిధి అగర్వాల్ పవన్ కళ్యాణ్తో తన పని అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ, అభిమానులు ఆయనను దైవంగా భావిస్తారని ఒక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతన రాజకీయాలను పరిచయం చేయాలనే సంకల్పంతో జనసేన పార్టీని స్థాపించిన నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్.. రెండు ఎన్నికల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు మరియు ప్రధాని మోదీకి ప్రధాన మద్దతుదారుగా నిలిచారు. తన సినీ పాత్రలతో మరియు స్వతహాగా ఉన్న ఆకర్షణతో ఆయన ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
ప్రజల దృష్టిలో ఆయన కొన్నిసార్లు అస్థిరంగా కనిపించినా మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన భావాల మధ్య ఊగిసలాడినా.. ఆయన సైద్ధాంతిక ప్రయాణం మాత్రం అందరినీ ఆకర్షించింది. ఒకప్పుడు ఆయన ఆరాధించిన చేగువేరా మార్క్సిస్ట్ భావజాలం నుండి నేడు సనాతన ధర్మ సూత్రాల వైపు ఆయన మళ్లడం ఒక ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ మార్పు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన రాజకీయ పునాదిని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆయనకు గుర్తింపును, ఆమోదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఈ క్రమంలో, ఆయనతో కలిసి నటించిన ఒక మాజీ సహనటి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి నటించిన నటి నిధి అగర్వాల్, ఇటీవల ఆయనతో పనిచేసిన అనుభూతిని చాలా అద్భుతంగా పంచుకున్నారు. తాము షూటింగ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు, తమ అభిమాన నటుడు మరియు వారు "దైవం"గా భావించే వ్యక్తితో కలిసి నటిస్తున్నందుకు అభిమానులు తన దగ్గరకు వచ్చి అభినందనలు తెలిపేవారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిత్వాన్ని నిధి ప్రశంసిస్తూ.. ఆయన చుట్టూ ఉన్న వారిపై శాశ్వత ప్రభావం చూపే విశిష్ట గుణాలు కలిగిన అసాధారణ వ్యక్తి అని పేర్కొన్నారు. ఆయన నిరాడంబరత, క్రమశిక్షణతో పాటు అభిమానులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి ఆయన పొందే గౌరవం పట్ల ఆమె ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తక్షణమే వైరల్ అయ్యాయి. పవన్ కళ్యాణ్ వెండితెరపైనే కాకుండా నిజ జీవితంలో కూడా ఎంతటి ఆరాధనను పొందుతారో చెప్పడానికి ఇది మరో ఉదాహరణ అని ఆయన అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు.