Pawan Kalyan: మిలిటరీ ఆఫీసర్గా పవన్ కళ్యాణ్..!
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ - సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న కొత్త చిత్రంలో పవన్ మిలిటరీ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మార్చి నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ బజ్తో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నిండిపోయింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో కలవబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ కొత్త చిత్రంలో పవన్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారనే సమాచారం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇంటర్వెల్ వరకు ఆ పాత్ర రహస్యంగా ఉంటుందని, సెకండాఫ్లో పూర్తి యాక్షన్ మోడ్లో పవన్ కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. వచ్చే మార్చి నుంచి ఈ చిత్రం షూటింగ్ మొదలు కానుంది. సినిమాలో మరో హీరో కూడా ఉండవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ బజ్తో పవన్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత రేగుతోంది.
