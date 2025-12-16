Pawan Kalyan: ‘ఓజీ’ దర్శకుడికి పవన్ కల్యాణ్ అదిరే గిఫ్ట్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తనకు ఓజీ లాంటి హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు సుజీత్కు ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ కారుని బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ లగ్జరీ ఎస్యూవీ ధర కోట్ల రూపాయల్లో ఉంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత స్నేహం ఈ బహుమతితో మరింత బలపడింది. ఓజీ చిత్రం ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి ఆదరణ పొందింది. సుజీత్ ఈ బహుమతికి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఈ విషయాన్ని అభినందిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా తన స్నేహితులకు భారీ బహుమతులు ఇవ్వడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ అనేకమంది దర్శకులు, నిర్మాతలకు ఇలాంటి ఆశ్చర్యాలు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనతో పవన్ ఫ్యాన్స్ ఆనందంలో మునిగిపోయారు.