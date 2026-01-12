  • Menu
Home  > సినిమా

Pawan Kalyan Achieves 'టైగర్': జపాన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ అరుదైన రికార్డ్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వివరాలు!

Pawan Kalyan Achieves టైగర్: జపాన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ అరుదైన రికార్డ్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వివరాలు!
x
Highlights

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ జపనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 'కెంజుట్సు'లో అత్యంత అరుదైన అంతర్జాతీయ గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. 'టైగర్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్' బిరుదుతో పాటు ఫిఫ్త్ డాన్ పురస్కారం అందుకున్న తొలి తెలుగు వ్యక్తిగా నిలిచిన పవన్ కళ్యాణ్ అరుదైన రికార్డు వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

సినిమాలు, రాజకీయాల్లోనే కాదు.. మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లోనూ పవన్ కళ్యాణ్ తన సత్తా చాటారు. దశాబ్దాల కఠిన సాధనకు ఫలితంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అత్యంత అరుదైన గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకుని వార్తల్లో నిలిచారు.

సమురాయ్ వారసత్వంలో తొలి తెలుగు వ్యక్తి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం వెండితెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ అసాధారణ యుద్ధ వీరుడని నిరూపించుకున్నారు. ప్రాచీన జపనీస్ కత్తిసాము కళ అయిన 'కెంజుట్సు' (Kenjutsu) లో పవన్ అధికారికంగా ప్రవేశం పొందారు. జపాన్ వెలుపల, ప్రతిష్టాత్మకమైన 'టకెడా షింగెన్ క్లాన్' (Takeda Shingen Clan) లో స్థానం సంపాదించిన తొలి తెలుగు వ్యక్తిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు.

'టైగర్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్' బిరుదు

పవన్ కళ్యాణ్ సుదీర్ఘ అంకితభావాన్ని గుర్తించిన అంతర్జాతీయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సంస్థలు ఆయనకు విశిష్ట పురస్కారాలను ప్రకటించాయి:

ఫిఫ్త్ డాన్ (5th Dan): జపాన్‌కు చెందిన గౌరవనీయ సంస్థ 'సోగో బుడో కన్‌రి కై' నుంచి ఈ పురస్కారం లభించింది.

టైగర్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్: 'గోల్డెన్ డ్రాగన్స్' సంస్థ పవన్‌కు ఈ పవర్‌ఫుల్ బిరుదును ప్రదానం చేసింది.

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం

పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రయాణం నిన్న మొన్నటిది కాదు. సినిమాలు, రాజకీయాల్లోకి రాకముందే చెన్నైలో కఠినమైన శిక్షణ ప్రారంభించారు.

గురువు: భారతదేశపు ప్రముఖ బుడో నిపుణుడు హాన్షి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సిద్ధిక్ మహ్మూదీ వద్ద పవన్ 'కెండో'లో లోతైన శిక్షణ పొందారు.

సినిమాల్లో ప్రతిబింబం: 'అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి' నుంచి రాబోయే 'ఓజీ' (OG) వరకు తన చిత్రాల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ గొప్పతనాన్ని ఆయన చాటుతూనే ఉన్నారు.

అభిమానుల్లో నూతనోత్సాహం

కేవలం శారీరక దృఢత్వమే కాకుండా, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వెనుక ఉన్న తాత్విక చింతనను పవన్ వంటబట్టించుకున్నారు. క్రమశిక్షణ, వినయం, అంకితభావం అనే సూత్రాలను ఆయన తన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ పాటిస్తున్నారు. ఒక భారతీయ నటుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇటువంటి గుర్తింపు పొందడం విశేషం. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటంతో అభిమానులు పవన్ కళ్యాణ్‌ను "రియల్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్" అంటూ కొనియాడుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick