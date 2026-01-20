OTT Updates: ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే.. ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అయ్యే క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే!
ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న లేటెస్ట్ సినిమాలు, సిరీస్ల వివరాలు ఇవే! ఆది సాయికుమార్ నటించిన మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ ‘శంబాల’తో పాటు ఇస్రో చంద్రయాన్ మిషన్ ఆధారంగా రూపొందిన ‘స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్’ స్ట్రీమింగ్ అప్డేట్స్ మీకోసం.
వినోదాల విందు వడ్డించడానికి మరో వీకెండ్ సిద్ధమైపోయింది. ప్రతి వారంలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ సరికొత్త సినిమాలతో, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అయ్యాయి. మరి ఈ వారం మీ వాచ్లిస్ట్లో ఉండాల్సిన ఆ క్రేజీ అప్డేట్స్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం.
1. ఆహాలో 'శంబాల' మిస్టరీ.. ఆది సాయికుమార్ థ్రిల్లర్!
యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ ‘శంబాల’. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పురాణ నేపథ్యం, సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాల కలయికతో ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో మెప్పించింది.
కథేంటంటే: 1980వ దశకం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఆది 'విక్రమ్' అనే యువ శాస్త్రవేత్తగా నటించారు. భయంకరమైన మిస్టరీలను ఛేదించే క్రమంలో సాగే ఈ థ్రిల్లర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తుంది.
స్ట్రీమింగ్ వివరాలు: ఈ సినిమా ఈ గురువారం (జనవరి 22) నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'ఆహా' (aha) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. 'స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్'.. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల వీరోచిత గాథ!
భారతదేశం గర్వించదగ్గ చంద్రయాన్ మిషన్ ఆధారంగా రూపొందిన వెబ్ సిరీస్ ‘స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్’. ప్రముక నిర్మాణ సంస్థ TVF నిర్మించిన ఈ సిరీస్కు అనంత్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు.
ప్రధాన ఆకర్షణ: శ్రియ శరణ్, నకుల్ మెహతా కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల అకుంఠిత దీక్షను, జాబిల్లిపై భారత్ జెండా ఎగురవేసిన వెనుక ఉన్న అసలు పోరాటాన్ని ఇందులో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించనున్నారు.
స్ట్రీమింగ్ వివరాలు: ఈ సిరీస్ శుక్రవారం (జనవరి 23) నుంచి జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ముగింపు: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడేవారు ‘శంబాల’ను, దేశభక్తి మరియు స్పేస్ మిషన్లపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ‘స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్’ను ఈ వీకెండ్ మిస్ కాకుండా చూసేయండి!