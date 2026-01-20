OTT Releases: ఈ వారం ఓటీటీలోకి వస్తున్న కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే.. మీ వీకెండ్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకోండి!
ఈ వారం ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు సందడి చేయనున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఆహా, జియో హాట్స్టార్, జీ5లలో విడుదలయ్యే కొత్త చిత్రాలను చూసేయండి.
ప్రతిరోజూ థియేటర్లలో ఎన్ని బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు విడుదలైనప్పటికీ, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు చిత్ర పరిశ్రమకు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. నేటి కాలంలో ప్రేక్షకులు ట్రాఫిక్ కష్టాలు, క్యూ లైన్లు లేకుండా తమ ఇంట్లోనే కూర్చుని హాయిగా సినిమాలు, సిరీస్లు చూడటానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ఓటీటీ సంస్థలు ప్రతి వారం కొత్త కంటెంట్ను విడుదల చేస్తున్నాయి.
ఈ వీకెండ్లో మీరు ఏమి చూడాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ వారం విడుదలవుతున్న కొత్త సినిమాలు మరియు వెబ్ సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
శంభల: ఏ మిస్టికల్ వరల్డ్ (ఆహా)
చాలా కాలం తర్వాత ఆది పినిశెట్టి ‘శంభల: ఏ మిస్టికల్ వరల్డ్’ సినిమాతో పలకరిస్తున్నారు. యుగంధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్లో ఆది ఒక యువ శాస్త్రవేత్తగా నటించారు. పురాతన గ్రామమైన శంభల నేపథ్యంలో, ఒక ఉల్కాపాతం పడటం మరియు ఆ తర్వాత జరిగే భయంకర సంఘటనల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. పురాణాలు, దెయ్యాలు మరియు సస్పెన్స్తో ఈ చిత్రం ఆకట్టుకుంటుంది. అర్చన అయ్యర్ కథానాయికగా నటించగా, రవి వర్మ, స్వాసిక తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జనవరి 22 నుండి ఆహాలో.
ఇన్ ది డార్క్ (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో)
శోభిత ధూళిపాళ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ఇన్ ది డార్క్’. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి శరణ్ కొప్పిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది. ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోనే విడుదలవుతోంది.
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జనవరి 23 నుండి అమెజాన్ ప్రైమ్లో.
మరోవైపు, తమిళ చిత్రం ‘సల్లియర్గల్’ ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఈ వారం ఇతర ఓటీటీ విడుదలలు:
నెట్ఫ్లిక్స్
- జనవరి 20: జస్ట్ ఏ డ్యాష్ (సీజన్ 3), రిజోలి & ఐల్స్ (సీజన్ 1–7), సింగిల్స్ ఇన్ ఫెర్నో (సీజన్ 5), స్టార్ సెర్చ్.
- జనవరి 21: కిడ్నాప్డ్: ఎలిజబెత్ స్మార్ట్, క్వీర్ ఐ (సీజన్ 10).
- జనవరి 22: ఫైండింగ్ హర్ ఎడ్జ్, ఫ్రీ బెర్ట్.
- జనవరి 23: తేరే ఇష్క్ మే (సినిమా), స్కైస్క్రాపర్ లైవ్.
జియో హాట్స్టార్
- జనవరి 19: ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ (ఫాంటసీ డ్రామా - తెలుగు వెర్షన్), హిమ్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా).
- జనవరి 23: మార్క్ (కిచ్చా సుదీప్ నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ - తెలుగు వెర్షన్).
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
- జనవరి 19: ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ లైఫ్.
- జనవరి 21: స్టీల్ (వెబ్ సిరీస్).
- జనవరి 25: ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్.
జీ5
45: శివరాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన కన్నడ యాక్షన్ డ్రామా. గరుడ పురాణం ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం జనవరి 23 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
వీటితో పాటు ‘మస్తీ 4’ (హిందీ), ‘సిరాయ్’ (తమిళం), ‘కాలిపొట్కా’ (బెంగాలీ) వంటి చిత్రాలు మరియు సిరీస్లు కూడా ఈ వారం అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. థ్రిల్లర్, హారర్, డ్రామా, కామెడీ ఇలా అన్ని రకాల కంటెంట్తో ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదం లభించనుంది.