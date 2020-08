One Year For Prabhas Saaho: ప్రభాస్ సాహో కి ఏడాది.. ఫ్యాన్స్ కి మెమరీ షేర్ చేసిన ప్రభాస్!

View this post on Instagram

To my diehard fans & team Saaho, thank you for all the love and support! #1YearOfSaaho 🤗😊 @shraddhakapoor @sujeethsign @neilnitinmukesh @apnabhidu @chunkypanday @arunvijayno1 @mandirabedi @maheshmanjrekar @sharma_murli @vennelakish @uvcreationsofficial @bhushankumar @tseries.official @officialsaahomovie