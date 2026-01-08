One By Four Movie Release Date Out: జనవరి 30న థియేటర్లలోకి 'వన్ బై ఫోర్'.. బాహుబలి టేకింగ్తో యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్!
One By Four Movie Release Date Out: బాహుబలి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ పళని కె తెరకెక్కించిన యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా ‘వన్ బై ఫోర్’ (One/4) జనవరి 30న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. వెంకటేష్ పెద్దపాలెం, అపర్ణ మల్లిక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ మరియు ఇతర విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
One By Four Movie Release Date Out: టాలీవుడ్లో సరికొత్త కథాంశంతో వస్తున్న యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా ‘వన్ బై ఫోర్’ (One/4) విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై రూపొందిన ఈ చిత్రం జనవరి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 200 థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది.
రాజమౌళి శిష్యుడి దర్శకత్వంలో.. ఈ సినిమాకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చిత్రం 'బాహుబలి'కి అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన బాహుబలి పళని కె ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. రాజమౌళి గారి మేకింగ్ స్టైల్ను పుణికిపుచ్చుకున్న ఆయన, ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను అత్యంత ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించారు.
ముఖ్య అంశాలు:
కథా నేపథ్యం: మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కసారి 'టంగ్ స్లిప్' అయితే ఎలాంటి ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతాయి? అనే పాయింట్తో ఈ సినిమా నడుస్తుంది.
సాంకేతికత: సుభాష్ ఆనంద్ అందించిన సంగీతం, సాగర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలవనున్నాయి.
నటీనటులు: వెంకటేష్ పెద్దపాలెం, అపర్ణ మల్లిక్, హీనా సోని హీరో హీరోయిన్లుగా నటించగా.. టెంపర్ వంశీ, ఆర్ ఎక్స్ 100 కరణ్ వంటి భారీ తారాగణం ఇందులో ఉంది.
చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ.. "ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా బోర్ కొట్టకుండా, పక్కా యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమాను నిర్మించాం. రాజమౌళి గారి స్టైల్లో పళని గారి టేకింగ్ అందరినీ ఫిదా చేస్తుంది" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.