Jr Ntr: వేగం పెంచిన ఎన్టీఆర్?
ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం ‘డ్రాగన్’ షూటింగ్ వేగంగా సాగుతోంది. నవంబర్ చివరి వరకు హైదరాబాద్ షెడ్యూల్ పూర్తి కానుంది. డిసెంబర్లో శ్రీలంకలో కీలక షూటింగ్ ఉంటుంది.
ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్కు అభిమానులు ‘డ్రాగన్’ అని పేరు పెట్టి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ షూటింగ్ వేగం పెంచిన టీమ్ నవంబర్ నెలాఖరుకు హైదరాబాద్లోని కీలక షెడ్యూల్ పూర్తి చేయనుంది. డిసెంబర్లో శ్రీలంకలో భారీ సెట్స్తో తదుపరి షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది. ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా సినిమాను పూర్తి చేయాలని యూనిట్ ప్లాన్ చేసుకుంది.
ప్రశాంత్ నీల్ మాస్ స్టైల్కు ఎన్టీఆర్ ఎనర్జీ కలవడంతో ఈ చిత్రంపై అపార అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాకి రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. శ్రీలంక షెడ్యూల్ అనంతరం టైటిల్ లేదా టీజర్ అప్డేట్ రావచ్చని సమాచారం.