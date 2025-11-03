ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ట్రీట్: భారీ రన్టైమ్ కారణంగా సినిమా 2 భాగాలుగా విడుదల..!
Highlights
ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ చిత్రం రన్ టైమ్ మూడు గంటల 40 నిమిషాలు దాటుతుందని టాక్. అందుకే దీనిని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టనున్నారట. ఈ రెండు భాగాలను ఏకకాలంలో షూట్ చేసి ఒకే సంవత్సరంలో రిలీజ్ చేయనున్నారు.
ఇది నిజంగా ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. చిత్ర కథాంశం విస్తృతంగా ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారట. మరి దీనిపై అధికారిక క్లారిటీ ఎప్పుడొస్తుందో చూడాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వాసంత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తుండగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
