Great Comeback: థియేటర్లలో మిస్ అయినా ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది.. 'దండోరా' మూవీ సెన్సేషనల్ హిట్!
ఎన్టీఆర్ ట్వీట్తో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో 'దండోరా' సినిమాకు కొత్త ఊపు వచ్చింది. బలమైన సందేశం ఉన్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఇండియాలో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
తెలుగు ప్రేక్షకులు భాషతో సంబంధం లేకుండా, స్టార్ కాస్ట్ లేకపోయినా మంచి కథాంశం ఉన్న చిత్రాలను ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారని మరోసారి నిరూపితమైంది. సందేశం, కథనం బలంగా ఉంటే సినిమా కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని చెప్పడానికి తమిళ స్టార్ హీరోలైన రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, సూర్య, కార్తీ వంటి వారికి ఇక్కడ లభిస్తున్న ఆదరణే నిదర్శనం. అదే సమయంలో, కేవలం కంటెంట్ నమ్ముకుని తెలుగులో కూడా అనేక సినిమాలు ఘనవిజయం సాధించాయి.
అయితే, మన పరిశ్రమలో కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల సరైన సమయంలో ప్రేక్షకులకు చేరువ కాలేకపోతున్నాయి. అలాంటి చిత్రాలలో 'దండోరా' ఒకటి.
సమయం మిస్ అయినా గొప్పతనం తగ్గని చిత్రం
శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి మరియు రవికృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం విడుదలైనప్పుడు విమర్శకుల నుండి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. బలమైన గళం, ఆకట్టుకునే కథనం మరియు నటీనటుల ప్రతిభకు గాను ఈ సినిమాకు మంచి రివ్యూలు వచ్చాయి. అయితే, సినిమా విడుదల సమయంలో నటుడు శివాజీ చుట్టూ ముసురుకున్న కొన్ని వివాదాల కారణంగా ఈ చిత్రానికి దక్కాల్సిన పబ్లిసిటీ దక్కలేదు. ఫలితంగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టలేకపోయింది.
ఓటీటీలో వెలుగులోకి.. ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు
ఇటీవల 'దండోరా' అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సినిమాకు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నుంచి అనూహ్యమైన మద్దతు లభించింది.
ఎన్టీఆర్ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇలా స్పందించారు:
"నేను 'దండోరా' సినిమా చూశాను. ఇది ఆలోచింపజేసే ఒక మంచి చిత్రం. శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి మరియు రవికృష్ణ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇంత బలమైన కథాంశాన్ని ఎంచుకున్నందుకు దర్శకుడు మురళీ కాంత్కు అభినందనలు. చిత్ర బృందానికి నా శుభాకాంక్షలు."
ఎన్టీఆర్ చేసిన ఈ ఒక్క ట్వీట్తో 'దండోరా' ఒక్కసారిగా వార్తల్లో నిలిచింది.
చిత్ర బృందం ఉద్వేగం
ఎన్టీఆర్ వంటి అగ్ర హీరో తమ సినిమాను మెచ్చుకోవడంతో చిత్ర బృందం ఆనందంలో మునిగిపోయింది. దర్శకుడు మురళీ కాంత్ స్పందిస్తూ.. "ఎన్టీఆర్ గారు నా సినిమా చూసి, నా పేరు ప్రస్తావించడం.. అది చాలు బ్రో. నేను నిజంగా వణికిపోతున్నాను" అంటూ తన ఉద్వేగాన్ని పంచుకున్నారు. నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని కూడా ఇది తమ సినిమాకు దక్కిన నిజమైన విజయం అని, ఎన్టీఆర్ ప్రశంసించడం తన జీవితంలో ఒక "ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్" అని పేర్కొన్నారు.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ట్రెండింగ్
ఎన్టీఆర్ ప్రశంసల తర్వాత 'దండోరా' సినిమాకు క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇండియాలో టాప్-2 స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను చూస్తూ, అందులోని సందేశాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు.
థియేటర్లలో సరైన గుర్తింపు పొందకపోయినా, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో 'దండోరా' పెద్ద కమర్షియల్ హిట్గా నిలుస్తోంది. మంచి సినిమా ఎప్పటికీ విఫలం కాదని ఈ చిత్రం మరోసారి నిరూపించింది.