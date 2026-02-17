Nilave Movie Success Meet: నేటి తరం ‘గీతాంజలి’లా ‘నిలవే’.. మా బాహుబలి ఈ చిత్రమే: హీరో సౌమిత్ ఎమోషనల్ స్పీచ్!
Nilave Movie Success Meet: చిన్న చిత్రంగా విడుదలై పెద్ద విజయాన్ని అందుకున్న ‘నిలవే’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ మంగళవారం హైదరాబాద్లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో ఘనంగా జరిగాయి. సౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ఫిబ్రవరి 13న విడుదలై ‘బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామా’గా ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతోంది.
ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దర్శకుడు వి. సముద్ర మాట్లాడుతూ.. ఈ వాలెంటైన్స్ వీక్లో విడుదలైన సినిమాల్లో ‘నిలవే’ సైలెంట్ హిట్గా నిలిచిందని, హీరో హీరోయిన్లకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆకాంక్షించారు. మరో అతిథి జెమిని సురేష్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రం బాపు బొమ్మలా, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కవితలా ఎంతో అందంగా ఉందని, నేటి జనరేషన్ ‘గీతాంజలి’లా నిలుస్తుందని కొనియాడారు. ఆస్కార్ గ్రహీత చంద్రబోస్ వీడియో సందేశం ద్వారా చిత్ర యూనిట్ను అభినందించారు.
మాకు ఇదే ‘బాహుబలి’ - హీరో సౌమిత్:
హీరో సౌమిత్ పోలాడి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "కొత్త వాళ్లమైనా మమ్మల్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. రాజమౌళి గారికి 'బాహుబలి' చేయడానికి మూడేళ్లు పడితే, మాకు ఈ సినిమా పూర్తి చేయడానికి మూడేళ్లు పట్టింది. మా దృష్టిలో ‘నిలవే’ మా బాహుబలి లాంటిది. థియేటర్ల వద్ద హౌస్ఫుల్ బోర్డులు చూస్తుంటే మా కష్టం మర్చిపోయాం" అని అన్నారు.
దర్శక నిర్మాతల ధీమా:
దర్శకుడు సాయి కే వెన్నం మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఎందుకు తీస్తున్నామనే కారణం బలంగా ఉంటే విజయం దక్కుతుందని, ఈ సినిమాతో అదే నిరూపితమైందని అన్నారు. నిర్మాత రాజ్ అల్లాడ, మాధూరి మాట్లాడుతూ.. మ్యూజిక్ ఈ చిత్రానికి ప్రాణం పోసిందని, ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ సంతోషాన్ని ఇస్తోందని తెలిపారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ నాయక్, హీరోయిన్ శ్రేయాసి సేన్ తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
POV ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ చిత్రం, యూత్ మరియు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటూ డీసెంట్ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది.