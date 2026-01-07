Nani’s Sacrifice for Ram Charan? బాక్సాఫీస్ బరిలో ‘పెద్ది’కి లైన్ క్లియర్ అయినట్లేనా!
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది', నేచురల్ స్టార్ నాని 'ది ప్యారడైజ్' మధ్య బాక్సాఫీస్ వార్ తప్పిందా? షూటింగ్ ఆలస్యం కారణంగా నాని సినిమా వాయిదా పడనుండటంతో చరణ్ బర్త్డే రిలీజ్కు లైన్ క్లియర్ అయింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
టాలీవుడ్ సమ్మర్ బాక్సాఫీస్ బరిలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’, నేచురల్ స్టార్ నాని ‘ది ప్యారడైజ్’ మధ్య జరగాల్సిన భారీ క్లాష్ తప్పుకున్నట్లే కనిపిస్తోంది.
సంక్రాంతి తర్వాత సమ్మర్ ఫైట్!
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో సంక్రాంతి తర్వాత అంతటి పోటీ ఉండేది సమ్మర్ సీజన్లోనే. ఈ ఏడాది మార్చి చివరలో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇద్దరు స్టార్ హీరోల మధ్య గట్టి పోటీ ఉంటుందని సినీ ప్రియులు భావించారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది', శ్రీకాంత్ ఓదెలా దర్శకత్వంలో నాని నటిస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' ఒకే సమయంలో విడుదలవుతాయని ప్రచారం జరిగింది. కానీ తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం నాని వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది.
నాని 'ది ప్యారడైజ్' వాయిదాకు కారణాలేంటి?
నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెలా కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా అనుకున్న సమయానికి రావడం కష్టమని ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం.
- షూటింగ్ పెండింగ్: ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇంకా సగం మాత్రమే పూర్తయింది. మరో 60 రోజుల పని బాకీ ఉందట.
- పోస్ట్ ప్రొడక్షన్: భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX), బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పనులకు సమయం పట్టేలా ఉంది.
- కొత్త డేట్: మార్చి 26న విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు మే లేదా జూన్ 2026కి వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది.
‘పెద్ది’కి అడ్వాంటేజ్.. సోలోగా వస్తున్న చరణ్!
మరోవైపు రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' టీమ్ మాత్రం ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్తోంది. 'గేమ్ చేంజర్' తర్వాత చరణ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో మెగా ఫ్యాన్స్ ఈ మూవీపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
- బర్త్డే గిఫ్ట్: రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్చి 27న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు.
- ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్: ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విజేత రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఇప్పటికే విడుదలైన అప్డేట్స్ సినిమాపై హైప్ను పెంచేశాయి.
- జాన్వీ కపూర్ క్రేజ్: చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ నటిస్తుండటంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ మూవీకి మంచి బిజినెస్ జరుగుతోంది.
త్యాగమా? వ్యూహమా?
నాని సినిమా వాయిదా పడటంతో అది రామ్ చరణ్ సినిమాకు ప్లస్ కానుంది. ఒకేసారి రెండు పెద్ద సినిమాలు రాకపోవడం వల్ల థియేటర్ల కేటాయింపులో 'పెద్ది'కి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఇది నాని చేసిన 'త్యాగం' అని కొందరు అంటుంటే.. షూటింగ్ ఆలస్యం కావడం వల్ల తీసుకున్న 'ప్రాక్టికల్ డెసిషన్' అని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏదేమైనా ఈ సమ్మర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.