Naga Chaitanya: సోషల్ మీడియాలోనే పరిచయం.. శోభితా ధూళిపాళతో లవ్ స్టోరీ రివీల్ చేసిన నాగచైతన్య
Naga Chaitanya: నటుడు అక్కినేని నాగ చైతన్య తన వైవాహిక జీవితం గురించి, భార్య శోభితా ధూళిపాళతో తన ప్రేమ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
Naga Chaitanya: నటుడు అక్కినేని నాగ చైతన్య తన వైవాహిక జీవితం గురించి, భార్య శోభితా ధూళిపాళతో తన ప్రేమ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు ప్రేమించుకున్న ఈ జంట ఇటీవల వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే.
తాజాగా, నటుడు జగపతిబాబు హోస్ట్ చేస్తున్న ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా’ అనే టాక్ షోలో పాల్గొన్న చైతన్య, తమ ప్రేమ కథకు వేదికైన ఆ సరదా క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియానే ప్రేమకు వేదిక
తమ పరిచయం గురించి వివరిస్తూ, "నా భార్యను మొదటిసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కలుస్తానని అస్సలు ఊహించలేదు," అంటూ చైతన్య నవ్వుతూ తెలిపారు. "ఆమె నటన, పని గురించి నాకు బాగా తెలుసు. ఒకసారి నేను నా క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి ఒక పోస్ట్ పెట్టినప్పుడు, ఆమె ఒక ఎమోజీతో కామెంట్ చేసింది. అక్కడి నుంచే మా మధ్య చాటింగ్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత మేమిద్దరం కలుసుకున్నాం," అని ఆయన వివరించారు.
"శోభిత నా అతిపెద్ద బలం" అంటూ చైతన్య తన జీవితంలో ఆమెకున్న ప్రాధాన్యతను వెల్లడించారు. "శోభిత నా భార్య... ఆమె నా అతిపెద్ద బలం, మద్దతు. ఆమె లేకుండా నేను ఉండలేను," అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారాయి.
హారర్ థ్రిల్లర్తో బిజీగా చైతన్య
వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్న నాగ చైతన్య, వృత్తిపరంగా కూడా కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆయన ప్రస్తుతం ‘విరూపాక్ష’ చిత్రంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు కార్తీక్ వర్మ దండుతో కలిసి ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి ‘కాంతార’ ఫేమ్ అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.