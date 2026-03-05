  • Menu
Naga Chaitanya: నాగచైతన్యకు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

Highlights

Naga Chaitanya: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగచైతన్యకు ఓ సినిమా వేడుకలో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది.

Naga Chaitanya: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగచైతన్యకు ఓ సినిమా వేడుకలో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్స్ మల్టీప్లెక్స్‌లో జరిగిన ‘వృషకర్మ’ చిత్ర ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల కార్యక్రమంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ ఉన్న అభిమానులు, చిత్ర యూనిట్ ఆందోళనకు గురయ్యారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

‘వృషకర్మ’ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమం సందడిగా సాగుతున్న సమయంలో, స్టేజీపై నాగచైతన్య కూర్చున్న కుర్చీ ఒక్కసారిగా పట్టుతప్పి వెనక్కి పడిపోయింది. ఊహించని ఈ పరిణామంతో చైతన్య కిందపడిపోయే స్థితికి చేరుకున్నారు. అయితే, పక్కనే ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మెరుపు వేగంతో స్పందించి ఆయన్ని పట్టుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

అభిమానులను శాంతింపజేసిన చైతన్య

కుర్చీ వెనక్కి పడటంతో హాల్‌లోని అభిమానులు ఒక్కసారిగా కంగారు పడ్డారు. పరిస్థితిని గమనించిన నాగచైతన్య, ఏమీ కాలేదని చిరునవ్వుతో సైగ చేస్తూ వారందరినీ శాంతింపజేశారు. ఆ వెంటనే ఏమాత్రం తడబడకుండా, చిన్నపాటి అసౌకర్యాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆయన చూపిన సమయస్ఫూర్తి, హుందాతనానికి నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

అందరూ సేఫ్.. ఊపిరి పీల్చుకున్న యూనిట్

ఈ ఘటనలో చైతన్యకు ఎటువంటి గాయాలు కాకపోవడంతో చిత్ర యూనిట్ ఊపిరి పీల్చుకుంది. అనంతరం కార్యక్రమం యధావిధిగా కొనసాగింది. ‘వృషకర్మ’ గ్లింప్స్‌కు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన లభిస్తోంది.

