Nag Ashwin : కల్కి 2898 ఏడీకి సీక్వెల్ లేనట్లేనా ? నాగ్ అశ్విన్ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆయనతో కమిట్ అయ్యాడా ?

కల్కి 2898 ఏడీకి సీక్వెల్ లేనట్లేనా ? నాగ్ అశ్విన్ నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆయనతో కమిట్ అయ్యాడా ?

Highlights

Nag Ashwin : నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రం బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు సాధించింది.

Nag Ashwin : నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రం బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు సాధించింది. కొంతమందికి ఈ సినిమా నచ్చకపోయినా, మెజారిటీ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ అందించారు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్, దీపికా పదుకొణె వంటి ప్రముఖ నటులు నటించారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ రావాల్సి ఉంది. అయితే, సీక్వెల్‌కు ముందే ఆయన రజనీకాంత్‌తో సినిమా చేయనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్త ఫ్యాన్స్‌లో కొంత ఉత్సాహాన్ని, మరికొందరికి నిరాశను కలిగించింది.

కల్కి 2898 ఏడీ సినిమాలో ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ వంటి భారీ స్టార్లను నాగ్ అశ్విన్ సమర్థంగా నిర్వహించారు. కాబట్టి, పెద్ద స్టార్లను డైరెక్ట్ చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. ఇప్పుడు ఆయనకు తదుపరి సినిమాలు సులభం కానున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆయన రజనీకాంత్‌తో సినిమా చేయనున్నారని చెబుతున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ రజనీకాంత్‌కు ఒక కథ చెప్పారని, ఆ కథ ఆయనకు నచ్చిందని, దాన్ని మరింత డెవలప్ చేయమని కోరారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నాగ్ అశ్విన్ ఆ పనిలో నిమగ్నమైనట్లు తెలుస్తోంది.

కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా సీక్వెల్‌కు స్క్రిప్ట్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని గతంలో చెప్పారు. కానీ, ఆ తర్వాత ఈ విషయంపై ఎలాంటి అప్‌డేట్ రాలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్‌లో నిరాశ నెలకొంది. అయితే, కల్కి సీక్వెల్ ఆగిపోయినా, రజనీకాంత్‌తో అవకాశం లభించడం ఫ్యాన్స్‌కు కొంత సంతోషాన్ని కలిగించింది. కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్ మధ్యలో ఆగిపోయిందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణె ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఆమె రోజుకు 8 గంటలు మాత్రమే పని చేస్తానని చెప్పిన కారణంగా సినిమా షూటింగ్ కష్టంగా మారే అవకాశం ఉందని, అందుకే పనులు మధ్యలో ఆగిపోయాయా అని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

