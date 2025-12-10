Naa Telugodu: 'నా తెలుగోడు' డిసెంబర్ 12న విడుదల
డ్రీమ్ టీమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై హరనాథ్ పోలిచర్ల (రచన, దర్శకత్వం, నిర్మాణంతో పాటు హీరోగానూ) రూపొందించిన 'నా తెలుగోడు' చిత్రం డిసెంబర్ 12న విడుదల కానుంది.
ఈ చిత్రంలో హరనాథ్ పోలిచర్లతో పాటు తనికెళ్ళ భరణి, రఘు బాబు, జరీనా వహాబ్, నైరా పాల్, రోనీ కౌలా, సుఫియా తన్వీర్ వంటి ప్రముఖులు నటించారు. మల్లి సినిమాటోగ్రఫీ, శివ సంగీతం, రమణ ఎడిటింగ్ అందించారు.
ముఖ్య అతిథులు, చిత్ర బృందం ప్రసంగాల సారాంశం:
హీరోయిన్ సుఫియా తన్వీర్: సినిమా కథ చాలా బాగుందని, తన పాత్రలో జీవించానని, ఆ పాత్ర పోషించినందుకు గర్వపడుతున్నానని తెలిపారు. ప్రేక్షకులు సినిమా చూసి ఆశీర్వదించాలని కోరారు.
హీరోయిన్ నైరా పాల్: ఈ చిత్రంలో తన పాత్ర ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోందని, అందుకే దాని గురించి చెప్పలేకపోతున్నానని తెలిపారు. చిత్ర బృందానికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
దర్శకుడు స్వరూప్: అమెరికాలో ఉంటూ, సినిమాలపై ఉన్న అభిమానంతో హరనాథ్ గారు ఇంత కష్టపడి సినిమాలు చేయడం ప్రశంసనీయమని అన్నారు. టైటిల్ ప్రత్యేకంగా ఉందని, ట్రైలర్ చూస్తుంటే డ్రగ్స్ పట్ల పోరాడుతూ, సమాజం పట్ల బాధ్యతగా తీసిన సినిమాగా తెలుస్తోందని పేర్కొన్నారు.
దర్శకుడు శివ నిర్వాణ: హరనాథ్ గారి ప్యాషన్, ఆయన కొత్తవారికి అవకాశాలు ఇవ్వడం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. సినిమా టైటిల్, సంగీతం బాగున్నాయని, డ్రగ్స్ పట్ల అవగాహన కల్పించే ఇలాంటి సినిమాలు ప్రజల్లోకి రావడం హర్షించదగిన విషయమని తెలిపారు.
మైత్రి నవీన్: గత 25 ఏళ్లుగా హరనాథ్ గారు తనకు పరిచయమని, ఆయనకు ఎన్నో వ్యాపారాలు ఉన్నా, ప్యాషన్ తో ప్రతి సంవత్సరం సినిమాలు చేస్తున్నారని, ఇప్పటికే 15 సినిమాలు చేశారని తెలిపారు.
దర్శకుడు మహేష్ బాబు: అమెరికాలో పెద్ద డాక్టర్ అయ్యుండి కూడా ప్యాషన్ తో సినిమాలు తీయడం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి అని అన్నారు.
హీరో, నిర్మాత, దర్శకుడు హరనాథ్ పోలిచర్ల:
సినిమాలు చేయడానికి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు తనకు స్ఫూర్తి అని తెలిపారు.
దేశంపై ప్రేమతో హాస్పిటల్స్లో సేవ చేసి, సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలతో సినిమాలు చేయడం మొదలుపెట్టానని, గతంలో చేసిన సినిమాలకు రామానాయుడు గారు, చిరంజీవి గారి నుండి ప్రోత్సాహం లభించిందని చెప్పారు.
'నా తెలుగోడు' సినిమాను రామారావు గారి ఆశీర్వాదంతో చేశానని, తెలుగువాడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా మంచి కోసం ఎలా పోరాడేవాడు, ప్రతిభావంతుడు అనేది చూపించానని వివరించారు.
ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలు ఉంటాయని తెలిపారు: అమ్మ గురించి, డ్రగ్స్ పై అవగాహన, సైనికుడి జీవితం గురించి, బాల శిశువులను కాపాడే ప్రయాణం.
డిసెంబర్ 12న సినిమా చూసి, అందులోని అంశాలను ప్రేక్షకులు స్వీకరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.