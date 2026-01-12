Movie Lovers Alert: ఈ సోమవారం టీవీల్లో 'వినోదాల జాతర'.. సినిమాల ఫుల్ లిస్ట్ ఇక్కడే!
సోమవారం (జనవరి 12) తెలుగు టీవీ ఛానెళ్లలో ప్రసారమయ్యే సినిమాల పూర్తి జాబితా. యాక్షన్, కామెడీ, ఎమోషన్ జానర్లలో మీ అభిమాన హీరోల చిత్రాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
వీకెండ్ ముగిసి సోమవారం వస్తోంది అంటే అందరికీ కాస్త బోరింగ్గా ఉంటుంది. ఆ బోరింగ్ను పోగొట్టడానికి తెలుగు టీవీ ఛానెళ్లు సూపర్ హిట్ సినిమాలతో సిద్ధమయ్యాయి. జనవరి 12, సోమవారం నాడు చిరంజీవి 'స్టాలిన్' నుండి లేటెస్ట్ 'వేట్టయాన్' వరకు.. ఏ ఛానెల్లో ఏ సినిమా వస్తుందో ఓ లుక్కేయండి!
ప్రధాన ఛానెళ్లలో సినిమాలు ఇవే:
వివరంగా పూర్తి జాబితా:
📺 జెమిని మూవీస్ (Gemini Movies)
ఉదయం 7:00 గంటలకు – RDX లవ్
ఉదయం 10:00 గంటలకు – భద్రాద్రి రాముడు
మధ్యాహ్నం 1:00 గంటకు – గోలీమార్
సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – సుల్తాన్
రాత్రి 7:00 గంటలకు – వేట్టయాన్ (Vettaiyan)
రాత్రి 10:00 గంటలకు – పెళ్లిపుస్తకం
📺 ఈటీవీ సినిమా (ETV Cinema)
ఉదయం 10:00 గంటలకు – పాండురంగ మహాత్యం
మధ్యాహ్నం 1:00 గంటకు – ముద్దుల మొగుడు
సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – పెళ్లి పీటలు
రాత్రి 7:00 గంటలకు – ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య
రాత్రి 10:00 గంటలకు – ప్రేమంటే ఇంతే
📺 స్టార్ మా గోల్డ్ (Star Maa Gold)
ఉదయం 11:00 గంటలకు – గద్దలకొండ గణేష్
మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు – అబ్రకదబ్ర
సాయంత్రం 5:00 గంటలకు – సీమరాజా
రాత్రి 8:00 గంటలకు – స్వాస
రాత్రి 11:00 గంటలకు – హలో బ్రదర్
📺 జీ తెలుగు (Zee Telugu)
తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకు – ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే
ఉదయం 9:00 గంటలకు – చింతకాయల రవి
📺 ఇతర ఛానెళ్లు:
ఈటీవీ ప్లస్: మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు – గరం, రాత్రి 10:30 గంటలకు – ఇల్లాలు
ఈటీవీ: ఉదయం 9:00 గంటలకు – కోర్ట్
డీడీ యాదగిరి: మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు – శ్రీవారు మావారు