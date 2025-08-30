Monalisa: స్టార్ హీరోయిన్ గా మారుతున్న కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా.. సౌత్ సినిమాలో ఛాన్స్
Monalisa: మహా కుంభమేళాలో మెరిసి, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన మోనాలిసా భోస్లే ఇటీవల కాలంలో చాలా పాపులర్ అయ్యారు.
Monalisa: మహా కుంభమేళాలో మెరిసి, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన మోనాలిసా భోస్లే ఇటీవల కాలంలో చాలా పాపులర్ అయ్యారు. ఆమె తన అందంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ప్రయాగ్రాజ్లోని మహాకుంభ మేళాలో ఆమె ఫోటో వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆమె అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టబోతుంది. ఆమెకు సినిమా ఆఫర్ కూడా వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈ మోనాలిసా. మహా కుంభమేళాలో ఆమె ఫోటో వైరల్ అయింది. ఆమె ఫోటోలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఆ తర్వాత, చాలా బ్రాండ్లు ఆమెను తమ ప్రచారం కోసం ఉపయోగించుకున్నారు. ఆమె వీడియో సాంగ్లో కూడా కనిపించారు. ఇప్పుడు ఆమెకు మలయాళ సినిమాలో నటించే అవకాశం లభించింది.
నాగమ్మ సినిమాతో ఎంట్రీ
మోనాలిసా నాగమ్మ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. పి. బిను ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కైలాష్ ఈ చిత్రంలో హీరో. ఈ సినిమా షూటింగ్ సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి ప్రారంభం కావచ్చని ఆశిస్తున్నారు.
నాగమ్మ సినిమా పూజా కార్యక్రమం ఇటీవల కొచ్చిలో జరిగింది. ఈ సినిమా ముహూర్తానికి దర్శకుడు సిబి మలయిల్ హాజరయ్యారు. మోనాలిసా కోజికోడ్లో ఒక జ్యువెలరీ షాప్ను కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడారు. కేరళలో కూడా ఆమెకు పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఉందని ఇది నిరూపించింది.
నెలకు లక్షల్లో సంపాదన
మోనాలిసాకు ఇప్పుడు కేవలం 16 సంవత్సరాలు. ఆమె మహాకుంభంలో పూలమాలలు అమ్ముతుండేది. ఆమె కళ్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవి. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫోటోలు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆమె నెలకు లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆమె ఇటీవల ఒక వీడియో సాంగ్లో కూడా కనిపించారు. ఆమె నటనలో ఎలాంటి అద్భుతాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.