Mirai Trailer: మరో హనుమాన్ కావడం ఖాయం.. అంచనాలు పెంచేసిన మిరాయ్ ట్రైలర్..!
Mirai Trailer: ఇటీవలి కాలంలో వందల కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న సినిమాలు కూడా గ్రాఫిక్స్ పరంగా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేక, ట్రోలింగ్కు గురవుతున్నాయి. అయితే యంగ్ హీరో తేజ సజ్జ మాత్రం పరిమిత బడ్జెట్తోనే అద్భుతమైన విజువల్స్ చూపిస్తూ తనదైన స్టైల్లో సూపర్ హీరోగా ముందుకు సాగుతున్నాడు. ‘హనుమాన్’ సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన తేజ, ఆ తర్వాత ప్రతి ప్రాజెక్ట్ను జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటూ తన కెరీర్ను మెల్లగా కానీ బలంగా నిర్మించుకుంటున్నాడు.
ఇప్పుడీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ‘మిరాయ్’ అనే కొత్త ప్రాజెక్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. సినిమాటోగ్రాఫర్ కమ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్కు సంబంధించి తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ మాత్రం ప్రేక్షకుల మదిని దోచుకుంటోంది. మూడు నిమిషాల ట్రైలర్లోనే “విజువల్ వండర్” అని చెప్పుకునేలా ట్రెండ్ సెటింగ్ కంటెంట్ను చూపించారు మేకర్స్.
ట్రైలర్ ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు ప్రతి సీన్ గూస్బంప్స్ ఇవ్వడం విశేషం. ఇటీవల విడుదలైన విఎఫ్ఎక్స్ ఆధారిత చిత్రాలన్నింటిలోను ‘మిరాయ్’ ది బెస్ట్ అవుట్పుట్తో వెలుగులోకి వచ్చింది అనే చెప్పాలి. ట్రైలర్లో చూపిన స్టంట్స్, అడ్వెంచర్ ఎలిమెంట్స్, గ్రాఫిక్స్—all together పర్ఫెక్ట్గా మిళితమై నెక్స్ట్ లెవెల్ విజువల్ ఎక్స్పీరియెన్స్ను అందించాయి. ప్రత్యేకంగా ట్రైలర్ చివర్లో వచ్చే శ్రీరాముడు షాట్కు ప్రేక్షకులు విపరీతంగా స్పందిస్తున్నారు.
కథలో ప్రధానంగా తొమ్మిది శక్తివంతమైన గ్రంథాల కోసం విలన్ చేసే తపన, దాన్ని ఆపేందుకు హీరో చేసే పోరాటం నేపథ్యంలో మూవీ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ డైనమిక్ రోల్లో, శ్రియ శరణ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
విజువల్స్ పరంగా సినిమాకు మెరుగైన అవుట్పుట్ అందించిన నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో మిరాయ్ సినిమాకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో డిమాండ్ పెరిగింది. బడా బ్యానర్లతో ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
సెప్టెంబర్ 12న గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమైన ‘మిరాయ్’, బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో సెన్సేషన్ సృష్టించే అన్ని అవకాశాలూ కనిపిస్తున్నాయి. తేజ సజ్జ తన కెరీర్లో మరో పవర్ఫుల్ హిట్ను ఖాతాలో వేసుకునేలా ఉన్నాడు.