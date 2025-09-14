Mirai: ఇండస్ట్రీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తేజ సజ్జా మిరాయ్
Mirai Records: బాక్సాఫీస్ వద్ద తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన మిరాయ్ సినిమా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. మిడ్ రేంజ్ సినిమాల విషయంలో, అలాగే టైర్ 2 హీరోల విషయంలో సెకండ్ డే ఇండస్ట్రీ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ను మిరాయ్ సినిమా బద్దలు కొట్టింది. తెలుగు స్టేట్స్ కలెక్షన్స్ విషయంలో 8 కోట్ల 20 లక్షల షేర్తో ఇండస్ట్రీ రికార్డ్ సృష్టించాడు.
టైర్ 2 హీరోలుగా ఉన్న నాని హిట్ 3, శ్యామ్ సింగరాయ్, దసరా, విజయ్ దేవరకొండ ఖుషి, కింగ్డమ్, గీత గోవిందం సహా నాగ చైతన్య తండేల్, లవ్ స్టోరీ, మజిలీ వంటి సినిమాల రికార్డులను కూడా ఈ సినిమా క్రాస్ చేసింది. రెండవ రోజు తెలుగు స్టేట్స్లో మీడియం రేంజ్ సినిమాలలో హైయెస్ట్ షేర్ వచ్చిన సినిమాగా టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే మిరాయ్ ఒక రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
ఈ సినిమాలో తేజ సజ్జా నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సీన్స్లో తేజ డూప్ లేకుండా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేయడంతో పాటు మనోడి కామెడీ టైమింగ్ సినిమాకి బాగా వర్కౌట్ అయింది.
అన్ని భాషల్లోనూ తేజ పర్ఫామెన్స్కు యునానిమస్ పాజిటివ్ రిపోర్ట్స్ దక్కుతున్నాయి. ఇక ఈ దెబ్బతో టైర్ 2 హీరోలలో తేజ సజ్జా టాప్ లీగ్లోకి వచ్చినట్లుగానే ట్రేడ్ వర్గాల వారు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కార్తీక్ ఘట్టమనేని డైరెక్టు చేసిన ఈ సినిమాని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమాలో శ్రియ జగపతిబాబు ఇతర కీలక పాత్రలలో నటించారు. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో నటించారు.