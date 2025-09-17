Mirai Box Office: ‘మిరాయ్’.. 5 రోజుల్లో రూ.100 కోట్లు..
Mirai Box Office: తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది.
Mirai Box Office: తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. సెప్టెంబర్ 12న విడుదలైన ఈ సినిమా కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరి రికార్డు సృష్టించింది.
ఈ సినిమా విజయం పట్ల హీరోలు తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్ తమ ఆనందాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తమ చిత్రాన్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విజయం తనపై మరింత బాధ్యతను పెంచిందని తేజ సజ్జా పేర్కొన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి చూడదగిన సినిమాగా 'మిరాయ్'ను రూపొందించినట్లు, అందుకే టికెట్ ధరలను పెంచలేదని నిర్మాత తెలిపారు.
దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని ఒక ఇంటర్వ్యూలో సినిమా సీక్వెల్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు. 'మిరాయ్' సీక్వెల్లో నిధి అగర్వాల్ ఒక ప్రత్యేక పాటలో కనిపిస్తారని చెప్పారు. మొదటి భాగం కోసం ఆమెతో ఒక పాటను చిత్రీకరించినా, దాన్ని ఉపయోగించలేదని తెలిపారు. సీక్వెల్ కోసం మరికొన్ని ఆలోచనలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని కార్తీక్ చెప్పారు.