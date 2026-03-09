  • Menu
Miracle Movie: మిరాకిల్ నా కెరీర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్.. హెబ్బా పటేల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
Highlights

Miracle Movie News: క్రేజీ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'మిరాకిల్' (Miracle).

Miracle Movie News: క్రేజీ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'మిరాకిల్' (Miracle). సైదా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని కొండమడుగు గ్రామంలో మూడో షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్‌లో పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

కెరీర్ బెస్ట్ మూవీ అవుతుంది: హెబ్బా పటేల్

ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ మాట్లాడుతూ.. "నా కెరీర్‌లో కుమారి 21ఎఫ్, ఓదెల రైల్వే స్టేషన్ వంటి హిట్ సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ, 'మిరాకిల్' చిత్రం అత్యంత గుర్తుండిపోయే సినిమా (Most Memorable Movie) అవుతుంది. దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల ఈ వినూత్న కథను అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది నా కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ ఫిల్మ్‌గా నిలుస్తుందని నమ్మకంగా చెబుతున్నాను" అని అన్నారు.

ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై రాని వినూత్న కథ: దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల

దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల మాట్లాడుతూ.. "ఇప్పటివరకు భారతీయ వెండితెరపై ఆవిష్కారం కాని ఒక సరికొత్త కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. నటీనటులు శ్రీరామ్, సురేష్, హెబ్బా పటేల్ అందిస్తున్న సహకారం మరువలేనిది. హీరో రణధీర్ బీసు, విలన్‌గా పరిచయమవుతున్న నరేష్ నాయుడికి ఈ సినిమా మంచి పేరు తెస్తుంది. షూటింగ్‌కు సహకరించిన కొండమడుగు గ్రామ ప్రజలకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను" అని భావోద్వేగంతో తెలిపారు.

90 శాతం షూటింగ్ పూర్తి

మల్టీ టాలెంటెడ్ నటుడు శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వ ప్రతిభపై ప్రశంసలు కురిపించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఆదరిస్తారని, ఈ చిత్రం కూడా పెద్ద హిట్ అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. ఈ షెడ్యూల్‌తో 90 శాతం షూటింగ్ పూర్తయిందని, త్వరలోనే చివరి షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రణధీర్ బీసు, నరేష్ నాయుడు, నవ్యశ్రీ, అక్షర, సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొని చిత్ర విశేషాలను పంచుకున్నారు.

