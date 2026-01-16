యాక్షన్ మోడ్లో 'మిరాకిల్'.. సంక్రాంతి కానుకగా హెబ్బా పటేల్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల!
ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వంలో రణధీర్ భీసు, హెబ్బా పటేల్ జంటగా నటిస్తున్న "మిరాకిల్" మూవీ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల. యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా రెండో షెడ్యూల్ జనవరి 22 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
రణధీర్ భీసు హీరోగా, గ్లామర్ బ్యూటీ హెబ్బా పటేల్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ "మిరాకిల్". సైదా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై రమేష్ ఎగ్గిడి, శ్రీకాంత్ మొగదాసు, చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను సంక్రాంతి కానుకగా ఈరోజు (జనవరి 16) విడుదల చేశారు.
హెబ్బా గ్లామర్.. ప్రభాస్ మార్క్ యాక్షన్!
గతంలో తన సినిమాలతో మాస్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల, ఈ చిత్రాన్ని మరింత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఆయనే కథ, మాటలు, స్క్రీన్ ప్లే అందించడమే కాకుండా స్వయంగా సంగీతాన్ని కూడా సమకూర్చుతుండటం విశేషం. చిత్ర నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.. "ప్రభాస్ నిమ్మల తన మూడో చిత్రంతో వెండితెరపై 'మిరాకిల్' చేయబోతున్నారు. హెబ్బా పటేల్ గ్లామర్, శ్రీరామ్, సురేష్ వంటి సీనియర్ నటుల నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తారాగణం మరియు సాంకేతిక నిపుణులు:
కీలక పాత్రలు: సీనియర్ హీరోలు శ్రీరామ్, సురేష్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తుండగా, ఆమని, ఝాన్సీ, నాయుడు పెండ్ర (విలన్), ఆకాంక్ష తదితరులు నటిస్తున్నారు.
రెండో షెడ్యూల్: ఇప్పటికే మొదటి షెడ్యూల్లో భారీ యాక్షన్ దృశ్యాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, జనవరి 22 నుంచి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రెండో షెడ్యూల్ జరుపుకోనుంది.
టెక్నికల్ టీమ్: సురేందర్ రెడ్డి కెమెరా పనితనం, రాంబాబు గోసాల సాహిత్యం, శ్రీను మాస్టర్ డిజైన్ చేసిన ఫైట్స్ ఈ చిత్రానికి హైలైట్గా నిలవనున్నాయి.