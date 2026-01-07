The Raja Saab క్లైమాక్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్: అరగంట సేపు అదే ప్రపంచంలో ఉంటారు - నిధి అగర్వాల్
ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' సినిమా క్లైమాక్స్ గురించి హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. చివరి 30 నిమిషాలు ఆడియెన్స్ను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్, మాళవికా మోహనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నిధి ఈ సినిమా గురించి వివరిస్తూ.. తను ఇప్పటివరకు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చూడలేదని చెప్పుకొచ్చింది.
చివరి 30 నిమిషాలు వేరే లెవెల్!
సినిమా అవుట్పుట్ గురించి నిధి మాట్లాడుతూ..
డబ్బింగ్ అనుభవం: "నేను డబ్బింగ్ చెప్పే సమయంలో సినిమా చూశాను. కామెడీ, రొమాన్స్, హారర్ మరియు ఫ్యాంటసీ వంటి అన్ని ఎమోషన్స్ను మారుతి అద్భుతంగా బ్యాలెన్స్ చేశారు."
వీఎఫ్ఎక్స్ మ్యాజిక్: "షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సీన్లు మాకు అర్థం కాలేదు. కానీ, డబ్బింగ్ సమయంలో వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) యాడ్ అయ్యాక విజువల్స్ చూసి షాక్ అయ్యాను. ముఖ్యంగా చివరి 30 నిమిషాల క్లైమాక్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉంటుంది. దీని కోసం మేము కొన్ని వారాల పాటు షూటింగ్ చేశాం. ఆడియెన్స్ కచ్చితంగా థ్రిల్ అవుతారు."
ప్రభాస్ కామెడీ టైమింగ్ & సీక్రెట్ లుక్
ప్రభాస్తో తన కెమిస్ట్రీ మరియు ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి నిధి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది:
డార్లింగ్ పర్సనాలిటీ: "ప్రభాస్ గారు సెట్లో అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఆయన నిజంగానే డార్లింగ్. ఎలాంటి స్టార్ ఆటిట్యూడ్ ఉండదు."
కామెడీ పూనకాలు: "చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్ ఇందులో ఫుల్ ఫన్ రోల్ చేస్తున్నారు. ఆయన కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోతుంది."
సెకండ్ లుక్: "సినిమాలో ప్రభాస్ కనిపించే రెండో అవతారం ఫ్యాన్స్కు పెద్ద సర్ ప్రైజ్. ఆ రెండో లుక్ ప్రస్తుతం సీక్రెట్, థియేటర్లో చూస్తే పూనకాలు రావడం ఖాయం."
ఆలస్యంపై నిధి స్పందన
పవన్ కళ్యాణ్ (హరిహర వీరమల్లు), ప్రభాస్ సినిమాల షూటింగ్స్ ఆలస్యం కావడంపై నిధి క్లారిటీ ఇచ్చింది. "మొదట్లో సినిమాలు డిలే అయినప్పుడు కాస్త నిరాశ చెందాను. కానీ షూటింగ్ సెట్కు వెళ్ళాక ఆ ఫీలింగ్ పోయింది. ఈ పండుగ సీజన్లో సినిమా వస్తోంది కాబట్టి ఆ వెయిటింగ్ కి తగ్గ ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను" అని ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
ముగింపు:
కల్కి 2898 AD తర్వాత ప్రభాస్ నుండి వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'ది రాజా సాబ్' పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇప్పటికే సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ బిజినెస్ మొదలైంది.