Megastar Chiranjeevi's Triple Treat: 2026లో చిరంజీవి అరుదైన రికార్డు.. బాబీ సినిమా కూడా ఈ ఏడాదే?

Highlights

2026లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్రిపుల్ రికార్డ్! సంక్రాంతికి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', సమ్మర్‌లో 'విశ్వంభర', అక్టోబర్‌లో బాబీ సినిమా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..

‘భోళా శంకర్’ తర్వాత దాదాపు రెండున్నరేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో పలకరించారు. అభిమానులు ఊహించిన దానికంటే పెద్ద విజయం దిశగా ఈ సినిమా దూసుకెళ్తోంది. అయితే, విశేషం ఏమిటంటే.. ఈ ఏడాది చిరు కేవలం ఒక సినిమాకే పరిమితం కావడం లేదు!

1. సమ్మర్‌లో ‘విశ్వంభర’ విజువల్ ఫీస్ట్

గత ఏడాదే విడుదల కావాల్సిన సోషియో-ఫాంటసీ మూవీ **‘విశ్వంభర’**ను ఈ ఏడాది వేసవిలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు నిర్మాతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ కోసమే దీన్ని వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. గ్రాఫిక్స్ పరంగా బెస్ట్ అవుట్ పుట్‌తో వేసవి మధ్యలో ఈ సినిమా వెండితెరపై సందడి చేయనుంది.

2. దసరా బరిలో బాబీ సినిమా?

‘వాల్తేరు వీరయ్య’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత దర్శకుడు బాబీ మళ్లీ మెగాస్టార్‌ను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు. ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికే సిద్ధమైపోయింది.

షెడ్యూల్: మరికొన్ని రోజుల్లోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

విడుదల: బాబీ పనితీరు చాలా వేగంగా ఉంటుంది. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ సినిమాను దసరా లేదా దీపావళి నాటికే విడుదల చేయాలని టీమ్ భావిస్తోంది. ఒకవేళ ఏవైనా కారణాల వల్ల ఆలస్యమైతే మాత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి పక్కాగా వస్తుంది.

అరుదైన రికార్డు దిశగా మెగాస్టార్

ఒకే ఏడాదిలో మూడు భారీ చిత్రాలతో ఒక టాప్ స్టార్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం అనేది టాలీవుడ్‌లో అరుదైన విషయం. ఒకవేళ బాబీ సినిమా కూడా ఈ ఏడాదే వస్తే, చిరంజీవి కెరీర్‌లో ఇది ఒక అనూహ్యమైన రికార్డుగా నిలిచిపోతుంది. మెగా అభిమానులకు మాత్రం 2026 సంవత్సరం ఒక పండగలా మారబోతోంది.

ప్రస్తుతం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న చిరు, తన తదుపరి ప్రాజెక్టుల కోసం మరింత ఉత్సాహంగా సిద్ధమవుతున్నారు.

