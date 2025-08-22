Chiranjeevi's Net Worth: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?.. లెక్కలు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
Chiranjeevi's Net Worth: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక శకానికి ప్రతినిధి మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఈ రోజు (ఆగస్టు 22) ఆయన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడిగా, నిర్మాతగా, మాజీ రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు అందించిన సేవలు అపారమైనవి. నాలుగున్నర దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో ఆయన వేల కోట్ల రూపాయల సంపదను కూడబెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన ఆస్తులు, లగ్జరీ కార్లు, విలాసవంతమైన విల్లా వంటి వివరాలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
చిరంజీవి ఆస్తుల విలువ రూ.1650 కోట్లు!
1978లో ప్రాణం ఖరీదు సినిమాతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన చిరంజీవి, ఇప్పటివరకు 150కి పైగా చిత్రాలలో నటించారు. ఆయన తన కెరీర్లో ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ హిట్లను అందించారు. సినిమా పరిశ్రమలో ఆయనకున్న అపారమైన అనుభవం, సంపాదనతో ఆయన తెలుగులో అత్యంత ధనవంతులైన నటులలో ఒకరిగా నిలిచారు. తాజా అంచనాల ప్రకారం, ఆయన ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.1,650 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం. ఆయన కుమారుడు రామ్ చరణ్ కూడా సినీ రంగంలో కొనసాగుతున్నారు.
జూబ్లీ హిల్స్లో విలాసవంతమైన విల్లా
చిరంజీవికి హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక ఖరీదైన, విలాసవంతమైన విల్లా ఉంది. ఈ విల్లా విలువ దాదాపు రూ.28 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. అంతేకాకుండా, బెంగళూరు విమానాశ్రయం దగ్గర ఒక పెద్ద ఫామ్హౌస్, ఊటీ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాల్లో కూడా ఆయనకు ఆస్తులు ఉన్నాయి.
రోల్స్ రాయిస్ కారు, ప్రైవేట్ జెట్..
చిరంజీవి ఖరీదైన కార్లను కూడా కలిగి ఉన్నారు. ఆయన వద్ద దాదాపు రూ.9 కోట్ల విలువైన రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ కారు ఉంది. దీనితో పాటు, రేంజ్ రోవర్ వోగ్, టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ వంటి లగ్జరీ కార్లు కూడా ఆయన గ్యారేజీలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, విమాన ప్రయాణాలకు చాలామంది ప్రైవేట్ జెట్లను అద్దెకు తీసుకుంటారు. కానీ చిరంజీవికి సొంతంగా ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. ఇది ఆయన విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ఒక నిదర్శనం.
చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్..
90వ దశకంలో చిరంజీవి ఒక్కో సినిమాకు రూ.కోటి పారితోషికం తీసుకున్న మొదటి నటుడు. ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కో సినిమాకు రూ.75 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. సినీ పరిశ్రమలో తన సుదీర్ఘ కెరీర్ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ, ప్రస్తుతం ఆయన విశ్వంభర అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026లో విడుదల కానుంది. గతంలో వచ్చిన భోళా శంకర్ చిత్రం ఆశించినంతగా విజయం సాధించకపోయినా, ఆయన కొత్త సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.