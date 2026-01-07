Mega Health Update: సినిమా రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్నా చిరు ఎందుకు బయటకు రావడం లేదు?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రమోషన్లలో ఎందుకు కనిపించడం లేదు? సంక్రాంతి విడుదలకు ముందు ఆయన మౌనం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో మోస్ట్ బిజీ స్టార్లలో ఒకరు. బాక్సాఫీస్ కింగ్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఆయన నటించిన 'మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు… పండక్కి అయ్యారు' చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల కానుంది. దీనితో పాటు వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో 'విశ్వంభర', బాబీ కొల్లితో మెగా 158 మరియు ఓదెల శ్రీకాంత్తో మరో సినిమా.. ఇలా ఆయన చేతిలో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
అయితే, ఇంతటి భారీ లైనప్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ ఒక సినిమా అప్డేట్ వల్ల కాకుండా, సినిమా ప్రమోషన్లలో ఆయన గైర్హాజరీ కారణంగా వార్తల్లో నిలిచారు.
ప్రమోషన్లు లేవు, పబ్లిక్ అప్పీయరెన్స్ లేదు: ఆందోళనలో అభిమానులు
సాధారణంగా చిరంజీవి తన సినిమాల ప్రమోషన్లలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్స్, ఇంటర్వ్యూలు, సోషల్ మీడియా అప్డేట్స్తో సందడి చేస్తారు. కానీ, ఈసారి సినిమా విడుదల దగ్గరపడుతున్నా చిరంజీవి ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో అభిమానుల్లో మరియు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. "మెగాస్టార్ ఎక్కడ?", "ఆయన ప్రమోషన్లకు ఎందుకు రావడం లేదు?" అనే ప్రశ్నలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
సంక్రాంతి రిలీజ్పై భారీ అంచనాలు
షైన్ స్క్రీన్స్ మరియు గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటించగా, విక్టరీ వెంకటేశ్ ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. అనిల్ రావిపూడి గత సంక్రాంతి హిట్స్ దృష్ట్యా, ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, సాంగ్స్లో చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్కు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది.
ప్రమోషన్ల భారం అనిల్ రావిపూడిపైనే
తనదైన శైలిలో ప్రమోషన్లు చేయడంలో దిట్ట అయిన అనిల్ రావిపూడి, ప్రస్తుతం సినిమా బాధ్యతను భుజాన వేసుకున్నారు. వివిధ పోస్టర్లు, ఈవెంట్లతో సినిమాపై హైప్ తగ్గకుండా చూస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, చిరంజీవి లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అసలు కారణం వెల్లడి
ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. చిరంజీవి ఇటీవల మోకాలి శస్త్రచికిత్స (Knee Surgery) చేయించుకున్నారు. గత కొంతకాలంగా మోకాలి నొప్పితో బాధపడుతున్న ఆయనకు, షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత సర్జరీ చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అందుకే ఆయన ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. మెగాస్టార్ కోలుకునే వరకు అనిల్ రావిపూడి ప్రమోషన్ల పనిభారాన్ని మోస్తున్నారు.
త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానుల ఆకాంక్ష
చిరంజీవి మౌనానికి గల కారణం తెలియడంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. జనవరి 12న వెండితెరపై మెగాస్టార్ను చూసేందుకు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. స్క్రీన్పైనే కాకుండా, బయట కూడా ఆయన త్వరగా యాక్టివ్ అవ్వాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.