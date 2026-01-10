  • Menu
Chiranjeevi: మాట నిలబెట్టుకున్న మెగాస్టార్.. వరుణవికి ఆర్థిక సాయం

Chiranjeevi: వరుణవి భవిష్యత్తుకు పూర్తి సాయం చేస్తానని చెప్పిన చిరంజీవి, తాజాగా తన కుమార్తె సుష్మిత ద్వారా రూ.5 లక్షల చెక్కును అందజేశారు.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. జీ తెలుగు సరిగమప లిటిల్ ఛాంప్స్‌లో అద్భుతంగా పాట పాడి అందరి మనసులు గెలుచుకున్న చిన్నారి వరుణవికి ఇచ్చిన హామీని ఆయన నెరవేర్చారు. వరుణవి భవిష్యత్తుకు పూర్తి సాయం చేస్తానని చెప్పిన చిరంజీవి, తాజాగా తన కుమార్తె సుష్మిత ద్వారా రూ.5 లక్షల చెక్కును అందజేశారు.

వరుణవి పాటకు ముగ్ధులైన చిరంజీవి, ఆమె తల్లిదండ్రులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ హృదయాన్ని తాకే సంఘటన అభిమానులను భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. చిరంజీవి చేసిన ఈ సహాయం మరోసారి ఆయన గొప్ప మనసుకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.

