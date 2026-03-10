Chiranjeevi: తండ్రిగా నాకెంతో గర్వకారణం.. కుమార్తె సుస్మితకు చిరంజీవి బర్త్డే విషెస్!
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన పెద్ద కుమార్తె, నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా భావోద్వేగపూరితమైన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన పెద్ద కుమార్తె, నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా భావోద్వేగపూరితమైన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తండ్రిగా తన కుమార్తె ఎదుగుదలను చూస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉందంటూ చిరు అరుదైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
తండ్రిగా గర్వకారణం - చిరు సందేశం:
"నా వేలు పట్టుకుని నడిచిన చిన్నపిల్లవి.. ఈరోజు ఒక బాధ్యత గల మహిళగా ఎదిగావు. నా సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన నువ్వు, ఇప్పుడు నా సినిమాలనే నిర్మించే స్థాయికి చేరుకోవడం ఒక తండ్రిగా నాకు దక్కిన గొప్ప ఆనందం. నాకు అద్భుతమైన బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందించావు, అది నాకెంతో గర్వకారణం" అంటూ చిరంజీవి తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
వసూళ్ల సునామీ సృష్టించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు':
సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాణంలో, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹375 కోట్లు వసూలు చేసి చిరంజీవి కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
రికార్డుల వేట:
ఈ చిత్రం కేవలం వసూళ్లే కాకుండా, రికార్డుల పరంగానూ దూసుకుపోయింది. 109 కేంద్రాలలో విజయవంతంగా 50 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాలో చిరు సరసన నయనతార నటించగా, విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో మెరిసి మెగా అభిమానులను అలరించారు. తన తండ్రికి పక్కా కమర్షియల్ సక్సెస్ అందించిన సుస్మితపై మెగా అభిమానులు కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.