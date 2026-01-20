Mega 158: మెగాస్టార్ కెరీర్లోనే తొలిసారి.. బాబీ సినిమాలో అదిరిపోయే 'కూతురు' సెంటిమెంట్!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 158వ సినిమాపై క్రేజీ అప్డేట్. డైరెక్టర్ బాబీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ మూవీలో చిరు కెరీర్లోనే తొలిసారిగా 'కూతురు సెంటిమెంట్' ప్రధానంగా ఉండబోతోంది. మోహన్ లాల్, ఐశ్వర్య రాయ్ నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అప్పుడే తన తదుపరి చిత్రం 'మెగా 158' పై ఫోకస్ పెట్టారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ అందించిన డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న ఈ సినిమా గురించి ఒక క్రేజీ అప్డేట్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్లో వైరల్ అవుతోంది.
చిరు మార్క్ యాక్షన్.. ప్లస్ 'డాటర్' సెంటిమెంట్!
సాధారణంగా చిరంజీవి సినిమాల్లో సిస్టర్ సెంటిమెంట్ (హిట్లర్, అన్నయ్య, భోళా శంకర్) చూశాం. కానీ, తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో చిరు ఇప్పటివరకు పూర్తిస్థాయి 'కూతురు సెంటిమెంట్' కథతో సినిమా చేయలేదు. బాబీ ఈసారి మెగాస్టార్ను ఒక ఎమోషనల్ ఫాదర్గా చూపించబోతున్నారట.
కథాంశం: తండ్రి-కూతుళ్ల మధ్య ఉండే అనుబంధం, ఆ కూతురు కోసం తండ్రి చేసే పోరాటం చుట్టూ ఈ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా తిరగనుంది. చిరు ఇమేజ్కు తగినట్టుగా రస్టిక్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు గుండెల్ని హత్తుకునే ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో హైలైట్ కానున్నాయి.
మోహన్ లాల్, ఐశ్వర్య రాయ్.. భారీ తారాగణం!
ఈ సినిమా కాస్టింగ్ విషయంలో బాబీ పెద్ద ప్లానే వేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
మలయాళ సూపర్ స్టార్: ఈ చిత్రంలో మోహన్ లాల్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారనే వార్త మెగా ఫ్యాన్స్లో పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.
ప్రపంచ సుందరి: బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాయ్ ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో నటించబోతున్నట్లు టాక్. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు ఖాయం.
టెక్నికల్ టీమ్: ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం, మాలీవుడ్ టాప్ సినిమాటోగ్రాఫర్ నిమిష్ రవి విజువల్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కానున్నాయి.
షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
వచ్చే నెలలో ఈ సినిమా గ్రాండ్గా ప్రారంభం కానుంది. మార్చి నుంచి చిరంజీవి రెగ్యులర్ షూటింగ్లో పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే కథలో కొన్ని మార్పులు చేసి, గతంలో ఎన్నడూ చూడని కొత్త చిరంజీవిని చూపించేలా బాబీ స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేశారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ 'మెగా' విందు భోజనం థియేటర్లలోకి రానుంది.