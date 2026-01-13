  • Menu
Meenakshi Chaudhary: అలాంటోడే నా భర్త.. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి కామెంట్స్..!

Meenakshi Chaudhary: టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ మీనాక్షి చౌదరి తన రాబోయే చిత్రం ‘అనగనగా ఒక రాజు’ ప్రమోషన్లలో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

Meenakshi Chaudhary: టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ మీనాక్షి చౌదరి తన రాబోయే చిత్రం ‘అనగనగా ఒక రాజు’ ప్రమోషన్లలో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. సంక్రాంతి రేసులో ఉన్న ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తన పెళ్లి, కాబోయే భర్త గురించి మీనాక్షి సరదాగా స్పందించారు.

నా కాబోయే భర్తకు ఆ క్వాలిటీస్ ఉండాలి!

సాధారణంగా హీరోయిన్లు తన భర్త ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని రొటీన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటారు. కానీ మీనాక్షి మాత్రం నవ్వులు పూయించేలా కొన్ని వెరైటీ కండిషన్స్ పెట్టారు:

తనకు కాబోయే వాడు నటుడు గానీ, డాక్టర్ గానీ, మిస్టర్ ఇండియా గానీ అవ్వకూడదట. ఎందుకంటే తాను ఇప్పటికే ఆ మూడు రంగాల్లో (నటి, డాక్టర్, మాజీ మిస్టర్ ఇండియా రన్నరప్) ఉన్నాను కాబట్టి, ఇంట్లో మరో వ్యక్తి అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు.

కాబోయే భర్తకు కనీసం 100 ఎకరాల రాజ్మా పొలాలు ఉండాలని కోరుకున్నారు. కేవలం డబ్బు ఉంటే సరిపోదు.. వంట చేయడం, బట్టలు ఉతకడం, ఐరన్ చేయడం వంటి ఇంటి పనులన్నీ తెలిసి ఉండాలట.

అబ్బాయికి గతంలో 3.5 బ్రేకప్స్ ఉన్నా తనకు అభ్యంతరం లేదని, కానీ పొడవుగా ఉంటూ రోజుకు మూడుసార్లు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడే తన ‘రాజు’ అని సరదాగా పేర్కొన్నారు.

సంక్రాంతి రేసులో మీనాక్షి..

గతేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’తో సక్సెస్ అందుకున్న మీనాక్షి, ఈసారి నవీన్ పొలిశెట్టితో కలిసి ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. నవీన్ మార్క్ టైమింగ్, మీనాక్షి గ్లామర్ తోడవ్వడంతో ఈ పండక్కి థియేటర్లలో నవ్వుల విందు గ్యారెంటీ అని టాలీవుడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

