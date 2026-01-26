Irumudi : శబరిమల యాత్ర నేపథ్యంలో రవితేజ నెక్స్ట్ మూవీ.. ఫస్ట్ లుక్ అదిరింది
Irumudi : మాస్ మహారాజా రవితేజ నుంచి మరో క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది. జనవరి 26న ఆయన పుట్టినరోజు కావడంతో పాటు గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా కావడంతో అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా ఇస్తూ తన 77వ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ఇరుముడి అనే పవర్ ఫుల్ ఆధ్యాత్మిక టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా రవితేజ ఈ పోస్టర్లో అయ్యప్ప మాలధారణలో కనిపిస్తుండటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ ఈ మధ్య కాలంలో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, తనదైన మార్క్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సంక్రాంతికి వచ్చిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చిత్రం ఓ మోస్తరుగా అలరించినప్పటికీ, ఇప్పుడు శివ నిర్వాణతో చేస్తున్న సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. నిన్ను కోరి, మజిలీ వంటి ఎమోషనల్ హిట్స్ అందించిన శివ నిర్వాణ, ఈసారి రవితేజను ఒక పవిత్రమైన అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడి పాత్రలో చూపించబోతున్నారు.
సోమవారం విడుదలైన ఇరుముడి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో రవితేజ నల్లని దుస్తులు ధరించి, మెడలో అయ్యప్ప మాల, నుదుటన విభూతి రేఖలతో ఎంతో భక్తి పారవశ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. తన భుజంపై ఒక చిన్న పాపను ఎత్తుకొని, భక్తుల కోలాహలం మధ్య ఆయన చేస్తున్న డ్యాన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన భావోద్వేగాలతో పాటు, శబరిమల యాత్రకు సంబంధించిన కీలకమైన మలుపులు ఉండబోతున్నాయని అర్థమవుతోంది. "కొన్ని కథలు సరైన సమయంలో మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి" అని రవితేజ చేసిన ట్వీట్ ఈ సినిమా ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తోంది.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. తమిళ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఇప్పటికే ఖుషి సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న శివ నిర్వాణ, ఈసారి డివోషనల్ టచ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామాతో రాబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో సాయి కుమార్, అజయ్ ఘోష్ వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని 2026 చివరి నాటికి విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సరిగ్గా అయ్యప్ప మాలధారణ సీజన్లోనే ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం వల్ల మంచి మైలేజ్ వస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. రవితేజ మార్క్ ఎనర్జీకి, శివ నిర్వాణ మార్క్ ఎమోషన్ తోడైతే ఇరుముడి బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.