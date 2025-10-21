Daksha: The Deadly Conspiracy: ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న మంచు లక్ష్మి 'దక్ష-ది డెడ్లీ కాన్స్పిరెసీ'
Daksha: The Deadly Conspiracy: ప్రస్తుత ఓటీటీ (OTT) యుగంలో, థియేటర్లలో విడుదలైన సినిమాలు కేవలం 15 నుంచి 20 రోజుల్లోపే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలోకి వస్తున్నాయి. ఈ ట్రెండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రేక్షకులు ఇంటి వద్దే, కుటుంబ సమేతంగా, తక్కువ ఖర్చుతో సినిమాలు చూసేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ డిమాండ్ను తీర్చేందుకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను విడుదల చేస్తున్నాయి.
దీపావళి కానుకగా ఓటీటీలోకి 'దక్ష-ది డెడ్లీ కాన్స్పిరెసీ'
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా, ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు సైకలాజికల్ థ్రిల్ అందించే ఉద్దేశంతో, మంచు లక్ష్మి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'దక్ష-ది డెడ్లీ కాన్స్పిరెసీ' చిత్రాన్ని విడుదలైన నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీకి తీసుకువచ్చారు. వంశీకృష్ణ మల్లా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
కథాంశం: రెండు హత్యలు.. ఒకే రహస్యం!
'దక్ష' కథ రెండు అత్యంత క్లిష్టమైన హత్యల చుట్టూ తిరుగుతుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సీఐగా పనిచేసే దక్ష (మంచు లక్ష్మి), హైదరాబాద్లోని కంటైనర్ యార్డ్లో జరిగిన ఒక అనుమానాస్పద మరణం కేసును ఛేదించడానికి రంగంలోకి దిగుతుంది. సరిగ్గా అదే సమయంలో, అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఒక ఫార్మా కంపెనీ ప్రతినిధి కూడా అదే రీతిలో హత్య చేయబడతాడు.
రెండు హత్యల్లోనూ ఒకే విధమైన విషపూరితమైన గ్యాస్ను ఉపయోగించారనే కీలకమైన ఆధారాన్ని దక్ష గుర్తించినప్పటికీ, కేసులో ఊహించని ట్విస్టులు ఎదురవుతాయి. జర్నలిస్ట్ సురేష్ (జెమినీ సురేష్) సేకరించిన సమాచారంలో, ఈ కేసు నుంచి దక్షను తప్పించేంతటి పవర్ఫుల్ కుట్ర దాగి ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అసలు ఈ వరుస హత్యల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? దక్ష వ్యక్తిగత జీవితానికీ, ఈ క్లిష్టమైన కేసుకూ మధ్య సంబంధం ఏంటి? అనే సస్పెన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.
మంచు లక్ష్మి నటన, మోహన్ బాబు గెస్ట్ రోల్ హైలైట్
మంచు లక్ష్మి లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తోంది. ఇందులో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు సాధారణ మర్డర్ మిస్టరీలకు భిన్నంగా థ్రిల్ను కలిగిస్తాయి.
ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే... మంచు లక్ష్మి తండ్రి, కలెక్షన్ కింగ్ మంచు మోహన్ బాబు గెస్ట్ రోల్లో కనిపించడం. ఈ మర్డర్ మిస్టరీలో ఆయన పాత్ర ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? దక్ష కేసును ఛేదించడంలో ఆయన సహాయం ఎలాంటి మలుపు తిప్పుతుంది? అనే విషయాలు తెరపై చూడదగినవి.
ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'దక్ష'
'దక్ష-ది డెడ్లీ కాన్స్పిరెసీ' సినిమా ఓటీటీలో విడుదలైన వెంటనే అద్భుతమైన ఆదరణను దక్కించుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా భారతదేశంలో టాప్ 10 స్ట్రీమింగ్లలో స్థానం సంపాదించుకోగా, తెలుగులో టాప్ 3లో ట్రెండ్ అవుతోంది.
మంచు లక్ష్మి అభిమానులు, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఇంట్లో కూర్చుని ఈ డెడ్లీ కాన్స్పిరెసీని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. థియేటర్లో ఈ చిత్రాన్ని మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడే ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ థ్రిల్లింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.