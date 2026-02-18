Manchu Lakshmi: నిర్మాణ రంగానికి మంచు లక్ష్మి గుడ్బై.. 'ఆ అప్పులు ఇప్పటికీ తీరుస్తున్నా' అంటూ ఆవేదన!
Manchu Lakshmi: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి మంచు లక్ష్మి కీలక ప్రక్రియకు స్వస్తి పలికారు. ఇకపై తాను సినిమాలు నిర్మించబోనని, నిర్మాణ రంగం నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. ఒక తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పర్సనల్ లైఫ్ మరియు కెరీర్కు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను ఆమె పంచుకున్నారు.
ఐదేళ్ల క్రితం మిగిలిన తీరని గాయం
సినిమా నిర్మాణం అనేది బయటకు కనిపించేంత గ్లామరస్గా ఉండదని మంచు లక్ష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఐదేళ్ల క్రితం నేను నిర్మించిన ఒక సినిమా నాకు కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఆ సినిమా వల్ల వచ్చిన భారీ నష్టాలు ఇప్పటికీ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఆ చిత్రం కోసం చేసిన అప్పులను నేను ఇప్పటికీ తీరుస్తూనే ఉన్నాను" అని ఆమె తెలిపారు. ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్లే నిర్మాతగా తన ప్రయాణానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
నిర్మాత ఉంటేనే మాట్లాడండి!
నిర్మాతగా ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాల దృష్ట్యా, ఇప్పుడు తన దగ్గరకు ఎవరైనా కథలు పట్టుకొని వస్తే వారిని అడిగే మొదటి ప్రశ్న 'నిర్మాత ఎవరు?' అని మంచు లక్ష్మి వెల్లడించారు. "ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నప్పుడే నాతో మాట్లాడమని చెబుతున్నాను. నిర్మాత పడే కష్టాలు, సాధకబాధకాలు నాకు పూర్తిగా తెలుసు. అందుకే ఇకపై నా పూర్తి దృష్టి కేవలం నటనపైనే ఉంటుంది" అని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.
మంచు లక్ష్మి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆమె పలు వెబ్ సిరీస్లు మరియు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.