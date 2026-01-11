Mana ShankaraVaraprasad Garu: టాలీవుడ్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్.. 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'కు కోర్టు రక్షణ.. బుక్మైషోలో రేటింగ్స్ క్లోజ్!
Mana ShankaraVaraprasad Garu: టాలీవుడ్లో తొలిసారి.. 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రానికి కోర్టు రక్షణ! బుక్మైషోలో రివ్యూలు, రేటింగ్స్ నిలిపివేత. ఫేక్ నెగెటివిటీని అడ్డుకునేందుకు సుష్మితా కొణిదెల సంచలన నిర్ణయం.
Mana ShankaraVaraprasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం విడుదలకు ముందే ఒక సంచలన రికార్డును నెలకొల్పింది. ఇటీవలి కాలంలో సినిమాలకు శాపంగా మారిన 'రివ్యూ బాంబింగ్' (Review Bombing) మరియు వ్యవస్థీకృత నెగెటివ్ క్యాంపెయిన్స్కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఈ చిత్ర నిర్మాతలు న్యాయపోరాటం చేసి విజయం సాధించారు.
కోర్టు ఆదేశాలతో రివ్యూలు నిలిపివేత: సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలు విడుదలైన వెంటనే, టికెట్ కొన్నా కొనకపోయినా కొందరు బాట్లు మరియు ఫేక్ అకౌంట్లతో కావాలనే తక్కువ రేటింగ్స్ ఇచ్చి సినిమాను దెబ్బతీస్తున్నారు. దీనిని గమనించిన నిర్మాతలు సుష్మితా కొణిదెల, సాహు గారపాటి కోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం, సినిమా వాణిజ్య ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు గాను.. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'బుక్మైషో' (BookMyShow) లో ఈ సినిమాకు సంబంధించి రేటింగ్స్ మరియు రివ్యూల విభాగాన్ని డిసేబుల్ చేయాలని ఆదేశించింది.
ముఖ్య విశేషాలు:
తొలి చిత్రం: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక సినిమాకు ఇలాంటి న్యాయపరమైన రక్షణ లభించడం ఇదే తొలిసారి.
డిజిటల్ షీల్డ్: యాంటీ-పైరసీ సంస్థలైన 'బ్లాక్ బిగ్' (BlockBIGG) మరియు 'ఐప్లెక్స్' (AiPlex) సహకారంతో ఈ లీగల్ షీల్డ్ను మేకర్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
కనిపిస్తున్న మెసేజ్: ప్రస్తుతం బుక్మైషో యాప్లో ఈ సినిమా పేజీని ఓపెన్ చేస్తే.. "Ratings & Reviews disabled as per court order" అనే మెసేజ్ కనిపిస్తోంది.
కారణం: సంక్రాంతి బరిలో పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతుండటంతో, ఫ్యాన్ వార్స్ లేదా ప్రత్యర్థి వర్గాల నుంచి వచ్చే ఫేక్ రేటింగ్స్ కారణంగా సినిమా వసూళ్లు దెబ్బతినకూడదని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పరిశ్రమలో కొత్త ట్రెండ్: ఈ చర్యతో టాలీవుడ్లో ఒక కొత్త సంప్రదాయం మొదలైందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇకపై భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలన్నీ ఈ 'లీగల్ ప్రొటెక్షన్' బాటలో నడిచే అవకాశం ఉంది. జనవరి 12న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాలో చిరంజీవి పక్కా ఎంటర్టైనర్గా కనిపిస్తుండగా, వెంకటేశ్ గెస్ట్ రోల్ చేయడం సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచింది.