Mana Shankara Vara Prasad: చిరంజీవి రికార్డ్ బ్రేకింగ్ చిత్రానికి వెనుక ఉన్న తెలియని కథలతో బాక్సాఫీస్ చరిత్ర సృష్టించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు
₹300 కోట్ల క్లబ్లోకి అతి వేగంగా దూసుకెళ్లిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ చరిత్ర సృష్టించింది. చిరంజీవి కెరీర్లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ సినిమా వెనుక ఉన్న రికార్డులు, ఇప్పటివరకు బయటకు రాని ఆసక్తికర విషయాలు, బిహైండ్-ది-సీన్స్ విశేషాలు తెలుసుకోండి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, అతి తక్కువ సమయంలో ₹300 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాల కంటే బలమైన కథనం, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ గొప్పవని ఈ సినిమా నిరూపించింది.
ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన మరియు తెలియని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
కేవలం 25 రోజుల్లో స్క్రిప్ట్ పూర్తి
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ను కేవలం 25 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. మొదటి భాగం కోసం 15 రోజులు, రెండో భాగం కోసం 10 రోజులు కేటాయించారు. ఆయన కెరీర్లోనే ఇంత వేగంగా స్క్రీన్ ప్లే రాయడం ఇదే తొలిసారి.
చిరంజీవి కోసం రాసిన కథ
150కి పైగా సినిమాలు చేసిన చిరంజీవి కోసం కొత్త కథ రాయడం కష్టమైన పని. అనిల్ రావిపూడి చిరంజీవి వ్యక్తిత్వాన్నే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ఈ కథను సిద్ధం చేశారు. అందుకే ఇది అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది.
85 రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి
టాప్ స్టార్ల సినిమాలు షూటింగ్ పూర్తి కావడానికి ఏడాది పడుతున్న తరుణంలో, 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రాన్ని కేవలం 85 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసి చిత్ర యూనిట్ ఆశ్చర్యపరిచింది.
చిరంజీవి-వెంకటేష్ కాంబో
చిరంజీవి మరియు వెంకటేష్లు కలిసి నటించాలనేది దివంగత నిర్మాత డి. రామానాయుడు గారి కల. అది అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో నిజమైంది. వీరిద్దరి కలయిక సినిమాకు పెద్ద ఎసెట్గా మారింది.
చిరంజీవి నిజ జీవితం నుండి ఒక పాట
లిరిసిస్ట్ అనంత శ్రీరామ్ ఒక పాటలో చిరంజీవి భార్య 'సురేఖ' గారి పేరును చాలా చాకచక్యంగా వాడారు. చిరంజీవి గారు సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు 'సురేఖ' అని, సరదాగా ఉన్నప్పుడు 'రేఖ' అని పిలుస్తారట. ఆ స్పూర్తితోనే ఈ పాట పుట్టింది.
ప్రమోషన్లలో నయనతార
సాధారణంగా ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉండే నయనతార, అనిల్ రావిపూడి కోరిక మేరకు ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో పాల్గొనడం విశేషం. 'గాడ్ ఫాదర్' సినిమాలో చిరంజీవికి సోదరిగా నటించిన ఆమె, ఇందులో ఆయన సరసన నటించడం అభిమానులకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది.
హర్షవర్ధన్ గాయం
షూటింగ్ సమయంలో నటుడు హర్షవర్ధన్ కాలికి తీవ్ర గాయం కావడంతో మూడు నెలలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. అయినప్పటికీ, 40% షూటింగ్ పూర్తయినందున అనిల్ రావిపూడి ఆయన్నే కొనసాగిస్తూ, స్క్రీన్ మీద ఆ గాయం తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.
కుటుంబ సభ్యుల నిర్మాణంలో రికార్డులు
గతంలో రామ్ చరణ్ నిర్మించిన 'సైరా నరసింహా రెడ్డి' చిరంజీవి కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆయన కుమార్తె సుస్మిత కో-ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ చిత్రం ₹300 కోట్లు దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
గాయకుల పునరాగమనం
'రిక్షావోడు' తర్వాత సుమారు 28 ఏళ్లకు బాబా సెహగల్ ఈ చిత్రంలో 'హుక్ స్టెప్' అనే పాట పాడారు. అలాగే ప్రముఖ గాయకుడు ఉదిత్ నారాయణ్ కూడా 'మీసాల పిల్ల' పాటతో మళ్ళీ తెలుగులోకి వచ్చారు.
అద్భుతమైన వసూళ్లు:
- మొదటి రోజు: ₹84 కోట్లు
- రెండో రోజు: ₹120 కోట్లు
- 4.5 రోజుల్లో: ₹200 కోట్ల క్లబ్
- 7 రోజుల్లో: ₹292+ కోట్లు
- ప్రస్తుతం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹300 కోట్ల మార్కును దాటేసింది.
ఈ ఘనతతో, అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న ప్రాంతీయ చిత్రంగా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' తెలుగు సినిమా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.