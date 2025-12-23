Magic District: ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి రియల్-లైఫ్ అడ్వెంచర్ ‘మ్యాజిక్ డిస్ట్రిక్ట్’.. హైదరాబాద్ AMB మాల్లో ప్రారంభం!
Magic District: హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రముఖ AMB మాల్లోని శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్ సరికొత్త రికార్డుకు వేదికైంది. ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి రియల్-లైఫ్ మల్టీ-థీమ్ అడ్వెంచర్ డెస్టినేషన్ ‘మ్యాజిక్ డిస్ట్రిక్ట్’ (Magic District) ఇక్కడ గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది.
కేవలం సినిమాలు చూడటమే కాదు, స్వయంగా ఒక అడ్వెంచర్ కథలో భాగస్వాములు కావాలనుకునే వారి కోసం ఈ అడ్వెంచర్ జోన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన విశేషాలను నిర్వాహకులు మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.
ముఖ్య విశేషాలు: మ్యాజిక్ డిస్ట్రిక్ట్
వేదిక: AMB మాల్, 6వ అంతస్తు.
విస్తీర్ణం: సుమారు 38,000 చదరపు అడుగుల భారీ స్థలంలో విస్తరించి ఉంది.
రూపకర్త: నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ హోల్డర్ తవ్వ శ్రీనివాస్.
కాన్సెప్ట్: ఇది సాధారణ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ లాంటిది కాదు; సందర్శకులే ఇందులో పాత్రధారులుగా మారి, నడుస్తూ సాహసాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న నాలుగు థీమ్స్
మొత్తం ఏడు విభిన్న థీమ్లను ప్లాన్ చేయగా, మొదటి దశలో భాగంగా ప్రస్తుతం నాలుగు సాహస ప్రపంచాలను సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు:
జోంబీ సిటీ (Zombie City): జోంబీలు ఆక్రమించిన నగరం నుంచి క్షేమంగా బయటపడే ఉత్కంఠభరితమైన అనుభవం.
స్కేరీ ఎస్కేప్స్ (Scary Escapes): క్లూస్ వెతుకుతూ, పజిల్స్ సాల్వ్ చేస్తూ భయంకరమైన వాతావరణం నుండి తప్పించుకునే టీమ్ గేమ్.
స్కేరీ హౌస్ (Scary House): హారర్ ప్రేమికుల కోసం లైవ్ ఇంటరాక్షన్లు, అత్యాధునిక సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో కూడిన భయానక అనుభవం.
బూ బూ హౌస్ (Boo Boo House): ఇది ప్రత్యేకంగా చిన్నపిల్లల కోసం. భయం లేకుండా, ధైర్యాన్ని పెంచుకుంటూ సరదాగా ఆడుకునేలా దీనిని రూపొందించారు.
నిర్వాహకుల మాటల్లో..
తవ్వ శ్రీనివాస్ (రూపకర్త):"భారతీయుల మేధస్సు, సృజనాత్మకతను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే మా లక్ష్యం. 25 ఏళ్ల అనుభవంతో అంతర్జాతీయ స్థాయి సాహసాలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చాం. దేశవ్యాప్తంగా మరో 27 విభిన్న కాన్సెప్టులను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం."
చందన లిపి (ఆపరేషన్స్ మేనేజర్): తండ్రి ఆశయానికి తోడుగా, భారతీయ యువతకు సరికొత్త అనుభవాలను అందించేందుకు అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి చందన లిపి ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వామి అయ్యారు. ప్రస్తుతం మొదటి దశ ప్రారంభమైందని, త్వరలోనే మరిన్ని ఆకర్షణలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆమె తెలిపారు.
కే రాజ్ కుమార్ (నిర్వాహకులు): ఈ సరికొత్త కాన్సెప్ట్కు ప్రజల నుండి భారీ స్పందన వస్తోందని, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీస్ మరియు విద్యార్థులకు ఇది ఒక మరపురాని అనుభూతిని ఇస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మీరు కూడా ఒక విభిన్నమైన సాహసయాత్రను చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీకెండ్ కొండాపూర్ AMB మాల్లోని 'మ్యాజిక్ డిస్ట్రిక్ట్'కు ప్లాన్ చేయండి!