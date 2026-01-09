Jana Nayagan: విజయ్ ‘జన నాయగన్’కు లైన్ క్లియర్: సంక్రాంతి బరిలో ‘దళపతి’!
Jana Nayagan: తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘జన నాయగన్’ సినిమాకు భారీ ఊరట లభించింది.
Jana Nayagan: తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘జన నాయగన్’ సినిమాకు భారీ ఊరట లభించింది. ఈ చిత్రానికి తక్షణమే యూ/ఏ (U/A) సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని సెన్సార్ బోర్డును మద్రాసు హైకోర్టు ఆదేశించింది.
కోర్టు వరకు వెళ్లిన వివాదం ఏమిటి?
గత డిసెంబరులో సెన్సార్ ప్రక్రియ సమయంలో బోర్డు కొన్ని సన్నివేశాల తొలగింపు మరియు సంభాషణల మ్యూటింగ్ను సూచించింది. నిర్మాణ సంస్థ (KVN ప్రొడక్షన్స్) ఆ మార్పులు చేసినా, బోర్డు నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో పాటు సినిమాను రివ్యూ కమిటీకి పంపారు. దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు, సినిమాకు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని శుక్రవారం తుది తీర్పునిచ్చింది.
సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల
సెన్సార్ జాప్యం కారణంగా వాస్తవానికి జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా వాయిదా పడింది. తాజాగా కోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో, ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 14న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్రబృందం భావిస్తోంది. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.