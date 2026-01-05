  • Menu
Akhil Fans: Lenin Movie సాంగ్ రిలీజ్ – ‘వారేవ్వా వారేవ్వా’ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్!

అక్కినేని అఖిల్ కొత్త సినిమా 'లెనిన్' రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా. మురళీ కిషోర్ దర్శకత్వంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తుండగా, థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

అక్కినేని అఖిల్ తన తాజా చిత్రం 'లెనిన్' (Lenin) తో మరోసారి అభిమానులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నత్తి (Stammering) మరియు యాక్షన్ రొమాన్స్ కలగలిసిన విభిన్న అంశాలతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ కథలో రాయలసీమ ప్రాంతపు నెటివిటీ కూడా ఒక భాగంగా ఉండబోతోంది.

'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున మరియు సూర్యదేవర నాగవంశీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తోంది. తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన ‘వారేవ్వా వారేవ్వా’ (Varewareva Varewareva) లిరికల్ సాంగ్, అందమైన సంగీతం మరియు విజువల్స్‌తో విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచగా, ప్రస్తుతం షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. తన నేపథ్య సంగీతం మరియు పాటలతో ప్రేక్షకుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని నింపడానికి ఆయన సిద్ధమయ్యారు.

