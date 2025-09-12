Kishkindhapuri Review: 'కిష్కింధపురి' రివ్యూ.. బెల్లంకొండకు మరో హిట్ దక్కిందా?
Kishkindhapuri Review: 'రాక్షసుడు' సినిమాతో విజయాన్ని అందుకున్న బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, ఆ తర్వాత మరో హిట్ కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు.
Kishkindhapuri Review: 'రాక్షసుడు' సినిమాతో విజయాన్ని అందుకున్న బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, ఆ తర్వాత మరో హిట్ కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. తాజాగా విడుదలైన ఆయన తాజా చిత్రం, హారర్ థ్రిల్లర్ **'కిష్కింధపురి'**తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. కౌశిక్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
'కిష్కింధపురి' కథాంశం
రాఘవ (బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్) మరియు మైథిలి (అనుపమ పరమేశ్వరన్) 'గోస్ట్ వాకింగ్ టూర్' కంపెనీలో కలిసి పనిచేస్తుంటారు. వీరు దెయ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పబడే ప్రాంతాలను చూపేందుకు టూర్స్ నిర్వహిస్తారు. అలా ఒకసారి సువర్ణ మాయ రేడియో స్టేషన్కు ఎనిమిది మందితో వెళ్తారు. ఊహించని విధంగా, ఆ టీమ్లోని వారు ఒక్కొక్కరుగా చనిపోవడం మొదలుపెడతారు. అసలు ఆ రేడియో స్టేషన్లో ఏం జరిగింది? అక్కడికి వెళ్ళినవారు ఎందుకు చనిపోతున్నారు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలంటే సినిమాను థియేటర్లో చూడాల్సిందే.
విశ్లేషణ
దర్శకుడు కౌశిక్ ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ను పాత ఫార్మాట్లోనే కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ అద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగుతుంది. సినిమాలో దెయ్యం ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులు సీట్లకు అతుక్కుపోయి చూసేలా కథనాన్ని తీర్చిదిద్దాడు. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ చెప్పినట్లుగా, సినిమా మొదలైన పది నిమిషాల తర్వాత ప్రేక్షకులు నిజంగానే ఫోన్లు పక్కనపెట్టి స్క్రీన్కే అతుక్కుపోయారు. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ కథపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.
అయితే, ఫస్ట్ హాఫ్తో పోలిస్తే సెకండ్ హాఫ్ కాస్త నెమ్మదిగా సాగుతుంది. దెయ్యం బ్యాక్ స్టోరీ ఆసక్తికరంగా ఉన్నా, కొన్ని చోట్ల లాజిక్స్ మిస్ అయ్యాయి. అయినా, మొత్తం మీద సినిమా ప్రేక్షకులను నిరాశపరచకుండా, హారర్ మరియు థ్రిల్లర్ అంశాలతో ఆకట్టుకుంది. రొటీన్ కథాంశం ఉన్నప్పటికీ, సినిమాటోగ్రఫీ, సంగీతం సినిమాకు బలం చేకూర్చాయి.
నటీనటుల ప్రతిభ
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ రాఘవ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్ అతనికి బాగా సూట్ అవుతుందని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. అనుపమ పరమేశ్వరన్ తన పాత్రలో బాగా నటించింది, ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్లో ఆమె నటన ఆకట్టుకుంటుంది. విశ్వరూప పుత్ర పాత్రలో శాండీ మాస్టర్ నటన సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచింది. ఇక హైపర్ ఆది, సుదర్శన్ సహా మిగతా నటీనటులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతిక బృందం
ఈ సినిమాకు హీరో బెల్లంకొండ అయితే, సాంకేతిక బృందంలో హీరో మాత్రం సంగీత దర్శకుడు చైతన్ భరద్వాజ్ అని చెప్పాలి. హారర్ సినిమాలకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా ముఖ్యం, చైతన్ అదిరిపోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. సినిమా విజువల్స్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. రన్ టైమ్ కూడా ప్రేక్షకులకు అనుకూలంగా ఉంది. మొత్తం మీద, సినిమా సాంకేతికంగా మెరుగ్గా ఉంది.
తీర్పు
కథ రొటీన్ అయినప్పటికీ, హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రేమికులకు 'కిష్కింధపురి' మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రధాన బలాలు. లాజిక్స్ పక్కనపెట్టి చూస్తే ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటుంది. 'రాక్షసుడు' తర్వాత బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్కు మరో హిట్ దక్కిందని చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్: 3 / 5