Kiran Abbavaram: కిరణ్ అబ్బవరం నెక్స్ట్ లెవల్ ప్లాన్.. మిథాలజీ యాక్షన్ డ్రామాగా భారీ పాన్-ఇండియా మూవీ!
Kiran Abbavaram: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ ప్రామిసింగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లో మరో భారీ అడుగు పడనుంది.
Kiran Abbavaram: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ ప్రామిసింగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లో మరో భారీ అడుగు పడనుంది. ఇటీవలే 'క' చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ హీరో, ఇప్పుడు ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా (Ess Kay Gee Entertainment) మరియు జీ స్టూడియోస్ అధినేత ఉమేష్ బన్సాల్తో కలిసి ఒక భారీ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను పట్టాలెక్కించబోతున్నారు.
భారతీయ సంస్కృతి.. మిథాలజీ యాక్షన్!
భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల నేపథ్యంలో ఒక అద్భుతమైన విజువల్ వండర్గా ఈ సినిమా రూపొందనుంది. దీనిని 'మిథాలజీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్'గా మేకర్స్ అభివర్ణిస్తున్నారు. కీర్తన్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం కోసం శరవేగంగా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. హై టెక్నికల్ వాల్యూస్, వరల్డ్ బిల్డింగ్ మరియు గ్రాండ్ విజువల్స్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ను తెరకెక్కించేందుకు పక్కా ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు.
సెప్టెంబర్లో సెట్స్ మీదకు..
ఈ సినిమా షూటింగ్ను సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రారంభించేందుకు నిర్మాతలు కసరత్తు చేస్తున్నారు. భక్తి, భావోద్వేగాలు, డ్రామా మరియు హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ను మేళవించి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు.
హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ పాన్-ఇండియా మూవీలో కిరణ్ అబ్బవరం సరసన నటించే హీరోయిన్ ఎంపికపై ప్రస్తుతం చర్చలు నడుస్తున్నాయి. బాలీవుడ్ మరియు టాలీవుడ్కు చెందిన టాప్ హీరోయిన్ల పేర్లను మేకర్స్ పరిశీలిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్ర దర్శకుడు, టైటిల్ మరియు ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.