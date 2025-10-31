  • Menu
Baahubali: The Epic: బాహుబలి ది ఎపిక్‌పై అభిమానులు అసంతృప్తి

బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ-రిలీజ్ వచ్చింది కానీ కన్నడ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ సీన్లు తొలగించబడ్డాయి. దీంతో కన్నడ అభిమానులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిత్రం అవసరమైన సమయంలో సాండల్‌వుడ్ స్టార్‌ను ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి గర్వంగా చేర్చారు. ఇప్పుడు దశాబ్దం తర్వాత ఆ సీన్లు మిస్సింగ్ అయ్యాయి. ఈ మార్పు అభిమానులను కలవరపరుస్తోంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్‌లో సుదీప్ పాత్ర కీలకం.

రీ-రిలీజ్‌లో తొలగింపు ఆందోళన కలిగించింది. కన్నడ సినీ పరిశ్రమకు గౌరవం ఇచ్చిన చిత్రం ఇది. కానీ ఇప్పుడు రాజమౌళి నిర్ణయం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కన్నడ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదం కన్నడలో చిత్ర రీ-రిలీజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తోంది. సుదీప్ పాత్ర లేకుండా చిత్రం అసంపూర్ణంగా ఉందని విమర్శలు వస్తున్నాయి.

