Baahubali: The Epic: బాహుబలి ది ఎపిక్పై అభిమానులు అసంతృప్తి
Baahubali: The Epic: బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ-రిలీజ్లో కిచ్చా సుదీప్ సీన్లు తొలగించడంతో కన్నడ అభిమానులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమా అవసరమైనప్పుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సుదీప్ ని గర్వంగా చేర్చారు. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేసినా కానీ ఆయన సీన్స్ కట్ చేశారు.
Baahubali: The Epic: బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ-రిలీజ్లో కిచ్చా సుదీప్ సీన్లు తొలగించడంతో కన్నడ అభిమానులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమా అవసరమైనప్పుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సుదీప్ ని గర్వంగా చేర్చారు. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేసినా కానీ ఆయన సీన్స్ కట్ చేశారు.
బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ-రిలీజ్ వచ్చింది కానీ కన్నడ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ సీన్లు తొలగించబడ్డాయి. దీంతో కన్నడ అభిమానులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిత్రం అవసరమైన సమయంలో సాండల్వుడ్ స్టార్ను ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గర్వంగా చేర్చారు. ఇప్పుడు దశాబ్దం తర్వాత ఆ సీన్లు మిస్సింగ్ అయ్యాయి. ఈ మార్పు అభిమానులను కలవరపరుస్తోంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్లో సుదీప్ పాత్ర కీలకం.
రీ-రిలీజ్లో తొలగింపు ఆందోళన కలిగించింది. కన్నడ సినీ పరిశ్రమకు గౌరవం ఇచ్చిన చిత్రం ఇది. కానీ ఇప్పుడు రాజమౌళి నిర్ణయం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కన్నడ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదం కన్నడలో చిత్ర రీ-రిలీజ్ను ప్రభావితం చేస్తోంది. సుదీప్ పాత్ర లేకుండా చిత్రం అసంపూర్ణంగా ఉందని విమర్శలు వస్తున్నాయి.